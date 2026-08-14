Nerwowo w Chorzowie. Wszystko wydarzyło się jeszcze przed meczem Ruch – Lechia

21:05, 14. sierpnia 2026 22:18, 14. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Stadionowi Oprawcy (Facebook)

Ruch Chorzów w piątek mierzył się w Betclic 1. Lidze z Lechią Gdańsk. Z kolei jeszcze przed pierwszym gwizdkiem pod SuperAuto.pl Stadionem Śląskim doszło do starcia kibiców.

SuperAuto.pl Stadion Śląski
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fot. Łukasz Pawlik / Goal.pl Na zdjęciu: SuperAuto.pl Stadion Śląski

Policja nie zdołała ich zatrzymać. Sceny przed meczem Ruch – Lechia

Ruch Chorzów z Lechią Gdańsk skupiały się na walce o pierwsze zwycięstwo w sezonie, ale zanim zawodnicy obu drużyn pojawili się na murawie, uwagę przyciągnęły wydarzenia w pobliżu SuperAuto.pl Stadionu Śląskiego. Grupa kibiców Biało-zielonych, eskortowana przez policję, w pewnym momencie miała wyrwać się spod kontroli służb i ruszyć w kierunku sympatyków gospodarzy.

Doszło do konfrontacji pomiędzy fanami obu zespołów. W ruch poszła siła, a spokojna dotąd okolica Kotła Czarownicy zamieniła się w miejsce krótkiego, lecz bardzo nerwowego starcia. Sytuacja ostatecznie została opanowana. Do zdarzenia doszło jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

Całość została zarejestrowana na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Materiał wideo opublikował profil Stadionowi Oprawcy na Facebooku. Na udostępnionych ujęciach można zobaczyć moment zamieszania oraz interwencję w rejonie, w którym znaleźli się kibice obu drużyn.

Trzeba jednak podkreślić, że nagranie przedstawia jedynie fragment wydarzeń. Na jego podstawie trudno jednoznacznie odtworzyć cały przebieg zajścia czy wskazać odpowiedzialność poszczególnych osób.

Mecz Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk od początku miał więc dodatkowy pozasportowy kontekst. Rywalizacja obu ekip rozpoczęła się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

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