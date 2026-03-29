Z Betclic 1. ligi do ligi chorwackiej?! Zaskakujący transfer działacza

11:22, 29. marca 2026
Jakub Fudali Źródło:  Marek Wawrzynowski, Przegląd Sportowy Onet

Robert Graf, obecny wiceprezes ŁKS-u Łódź ds. sportowych może dołączyć do Hajduka Split. Działacz rozmawia już ws. tego ruchu, o czym donosi "Przegląd Sportowy Onet".

Na zdjęciu: Robert Graf

ŁKS Łódź w tym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie raczej dość przeciętnie. Trudno powiedzieć zbyt wiele pozytywnych słów o drużynie, która miała przecież walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy, a jednak lokuje się gdzieś w okolicach środka stawki. Kibice wielokrotnie zwracali uwagę chociażby na słabe transfery i wszystko wskazuje na to, że kolejną kampanię także spędzą na zapleczu elity.

Okazuje się jednak, że zabraknąć w klubie może obecnego wiceprezesa ds. sportowych, Roberta Grafa. Znany w polskim środowisku działacz znalazł się bowiem na celowniku Hajduka Split. Według informacji przekazanych przez Marka Wawrzynowskiego z „Przeglądu Sportowego Onet”, działacze klubu z Chorwacji szukali kogoś o takim profilu jak Graf i trwają intensywne negocjacje ws. przenosin.

Robert Graf w przeszłości zasłynął przede wszystkim z pracy w Warcie Poznań i Rakowie Częstochowa. Od jakiegoś czasu jednak pracuje w barwach ŁKS-u Łódź. W Hajduku Split ma zaprocentować swoim doświadczeniem w pracy w klubach, gdzie nie było zbyt wielkich środków na pozyskiwanie nowych graczy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów tamtejszej lidze dysponuje budżetem na poziomie 38 milionów euro rocznie.

