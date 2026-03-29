Boniek z jasnym apelem przed meczem Szwecja – Polska. „Trzeba to pokazać”

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek mówi wprost, Polska jest lepsza od Szwecji

Już za kilka dni piłkarska reprezentacja Polski rozegra najważniejszy mecz ostatnich lat. Biało-Czerwoni będą mierzyć się ze Szwecją w wyjazdowym starciu, którego stawką jest awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Trudno jednoznacznie wskazać faworyta tej rywalizacji, ale z pewnością żadna z drużyn nie może czuć przewagi nad drugą.

Ostatnie mecze bezpośrednie wskazują jednak, że to Polacy powinni być faworytami tej rywalizacji. Warto jednak pamiętać, że gramy na terenie rywala, co jest sporym atutem drużyny ze Skandynawii. Poza tym bukmacherzy dość mocno stawiają właśnie na naszych rywali. Innego zdania jest jednak Zbigniew Boniek, który jasno mówi, że jesteśmy lepsi od Szwecji. Były prezes PZPN-u w filmiku opublikowanym na X-ie (dawnym Twitterze) nakreślił prosty cel: pojechać i wygrać.

– Posłuchałem ostatniej konferencji Jana Urbana. Dobrze, że chce zdjąć presję z zawodników. My musimy zdać sobie sprawę z jednego. Jesteśmy lepsi od Szwecji. Byliśmy też dużo lepsi od Albanii, ale tego nie pokazywaliśmy; mieliśmy trochę szczęścia. Teraz trzeba to pokazać, mamy więcej jakości, więcej kreatywnych zawodników. Są takie momenty w piłce, gdy trzeba pojechać i wygrać. Tak, jak kiedyś z Niemcami. Was absolutnie na to stać – powiedział Zbigniew Boniek.

