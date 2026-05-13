Manchester United z długą listą. Aż 13 nazwisk

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United ruszy po zawodników Realu Madryt?

Po sezonie z Old Trafford na pewno pożegna się Casemiro. Niewykluczone jest także odejście Manuela Ugarte, który nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego Manchester United musi zwiększyć rywalizację w środku pola. Czerwone Diabły zapewne nie ograniczą się do jednego transferu.

Ilu piłkarzy obserwuje 20-krotny mistrz Anglii? Sky Sports twierdzi, że lista liczy aż 13 nazwisk. W gronie zawodników, którzy mogą zasilić szeregi uczestnika kolejnej edycji Ligi Mistrzów, znajdują się między innymi Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde, a więc absolutne gwiazdy.

Tych graczy obserwuje Manchester United:

Éderson – Atalanta

Mateus Fernandes – West Ham

Elliot Anderson – Nottingham Forest

João Gomes – Wolves

Carlos Baleba – Brighton

Aurélien Tchouaméni – Real Madrid

Federico Valverde – Real Madrid

Sandro Tonali – Newcastle United

Adam Wharton – Crystal Palace

Tyler Adams – Bournemouth

Alex Scott – Bournemouth

Ayoub Bouaddi – Lille

Christos Mouzakitis – Olympiakos

Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z wyżej wymienionych piłkarzy ma największe szanse na przeprowadzkę do United. Zdecydowana większość wspomnianych zawodników znajduje się na liście życzeń co najmniej kilku europejskich gigantów.