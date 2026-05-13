Manchester United z długą listą. Aż 13 nazwisk

16:06, 13. maja 2026
Michał Stompór
Manchester United w letnim okienku transferowym koniecznie chce wzmocnić linię pomocy. Czerwone Diabły obserwują aż 13 zawodników. Ich nazwiska ujawnia Sky Sports.

Michael Carrick
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United ruszy po zawodników Realu Madryt?

Po sezonie z Old Trafford na pewno pożegna się Casemiro. Niewykluczone jest także odejście Manuela Ugarte, który nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego Manchester United musi zwiększyć rywalizację w środku pola. Czerwone Diabły zapewne nie ograniczą się do jednego transferu.

Ilu piłkarzy obserwuje 20-krotny mistrz Anglii? Sky Sports twierdzi, że lista liczy aż 13 nazwisk. W gronie zawodników, którzy mogą zasilić szeregi uczestnika kolejnej edycji Ligi Mistrzów, znajdują się między innymi Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde, a więc absolutne gwiazdy.

Tych graczy obserwuje Manchester United:

  • Éderson – Atalanta
  • Mateus Fernandes – West Ham
  • Elliot Anderson – Nottingham Forest
  • João Gomes – Wolves
  • Carlos Baleba – Brighton
  • Aurélien Tchouaméni – Real Madrid
  • Federico Valverde – Real Madrid
  • Sandro Tonali – Newcastle United
  • Adam Wharton – Crystal Palace
  • Tyler Adams – Bournemouth
  • Alex Scott – Bournemouth
  • Ayoub Bouaddi – Lille
  • Christos Mouzakitis – Olympiakos

Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z wyżej wymienionych piłkarzy ma największe szanse na przeprowadzkę do United. Zdecydowana większość wspomnianych zawodników znajduje się na liście życzeń co najmniej kilku europejskich gigantów.

