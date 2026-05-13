Manchester United z długą listą. Aż 13 nazwisk

Manchester United ruszy po zawodników Realu Madryt?
Po sezonie z Old Trafford na pewno pożegna się Casemiro. Niewykluczone jest także odejście Manuela Ugarte, który nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Dlatego Manchester United musi zwiększyć rywalizację w środku pola. Czerwone Diabły zapewne nie ograniczą się do jednego transferu.
Ilu piłkarzy obserwuje 20-krotny mistrz Anglii? Sky Sports twierdzi, że lista liczy aż 13 nazwisk. W gronie zawodników, którzy mogą zasilić szeregi uczestnika kolejnej edycji Ligi Mistrzów, znajdują się między innymi Aurélien Tchouaméni i Federico Valverde, a więc absolutne gwiazdy.
Tych graczy obserwuje Manchester United:
- Éderson – Atalanta
- Mateus Fernandes – West Ham
- Elliot Anderson – Nottingham Forest
- João Gomes – Wolves
- Carlos Baleba – Brighton
- Aurélien Tchouaméni – Real Madrid
- Federico Valverde – Real Madrid
- Sandro Tonali – Newcastle United
- Adam Wharton – Crystal Palace
- Tyler Adams – Bournemouth
- Alex Scott – Bournemouth
- Ayoub Bouaddi – Lille
- Christos Mouzakitis – Olympiakos
Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z wyżej wymienionych piłkarzy ma największe szanse na przeprowadzkę do United. Zdecydowana większość wspomnianych zawodników znajduje się na liście życzeń co najmniej kilku europejskich gigantów.