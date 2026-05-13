Bayern porozumiał się z gwiazdą. Ale jest jeden problem

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern po słowie z reprezentantem Anglii

Anthony Gordon od dłuższego czasu jest łączony ze zmianą klubowych barw. Reprezentant Anglii ma być obserwowany przez europejskich gigantów, w których gronie znajduje się przede wszystkim Bayern Monachium. Bawarczycy aktywnie pracują nad pozyskaniem gwiazdy Premier League i kluczowego zawodnika Newcastle United.

Napastnik jest otwarty na przeprowadzkę do Bundesligi. Gordon miał już zaakceptować warunki proponowane mu przez Die Roten i zgodzić się na oferowany kontrakt. Mimo tego 25-latek wcale nie jest bliski transferu. Kością niezgody nadal pozostaje wycena piłkarza, co potwierdza talkSPORT.

Newcastle domaga się przynajmniej 75 milionów funtów, a więc ponad 85 milionów euro. talkSPORT przekonuje, że Bayern nie zamierza płacić tak wysokiej sumy odstępnego i liczy na negocjacje. Między klubami obecnie istnieje „przepaść” w kwestiach finansowych.

Portal Transfermarkt wycenia byłego gracza Evertonu na 60 milionów euro. Gordon jest związany z obecnym pracodawcą jeszcze aż czteroletnim kontraktem. Jego umowa ze Srokami wygasa dopiero w lecie 2030 roku.