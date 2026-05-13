Igor Drapiński w letnim okienku może zmienić klubowe barwy. Młodzieżowy reprezentant Polski znalazł się na celowniku kilku klubów, w tym mistrza kraju i spadkowicza z Serie A. Te informacje podaje Rudy Galetti.

Drapiński odejdzie w lecie? To wydaje się pewne

Wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Igor Drapiński wykona kolejny krok w swojej karierze. Lewonożny obrońca wzbudza zainteresowanie kilku uznanych marek. W którym klubie może zagrać młodzieżowy reprezentant Polski? Listę potencjalnych nowych pracodawców 21-latka z Piasta Gliwice zdradza Rudy Galetti.

Liderem w wyścigu o podpis wszechstronnego defensora ma być świeżo upieczony mistrz Danii. Aarhus GF to ekipa, która już w zimie próbowała sprowadzić byłego zawodnika Wisły Płock, ale wtedy Drapiński postanowił dokończyć rozgrywki w obecnej drużynie. Galetii przekonuje, że Polak znalazł się na celowniku takich zespołów jak FC Kopenhaga, RB Salzburg i Pisa, która właśnie pożegnała się z Serie A.

W tym sezonie wychowanek UKS-u SMS Łódź zanotował łącznie 28 spotkań, w których strzelił dwa gole i zapisał na swoim koncie cztery asysty. Jego kontrakt z Piastem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 1,5 milona euro.