Romano ujawnił kulisy. Zapadł ważny ruch wobec Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona może latem pożegnać Roberta Lewandowskiego. Według Fabrizio Romano rozmowy o nowym kontrakcie zostały zawieszone, a odejście jest już blisko dla obu stron.

Barcelona i Lewandowski na zakręcie. Nowe informacje nie pozostawiają wiele nadziei

FC Barcelona i Robert Lewandowski znaleźli się w trudnym momencie współpracy. Jak poinformował Fabrizio Romano na platformie X, negocjacje dotyczące przedłużenia kontraktu polskiego napastnika zostały całkowicie wstrzymane. Według znanego dziennikarza obecnie nic nie wskazuje na to, by strony miały wrócić do rozmów, a scenariusz zakładający odejście zawodnika po zakończeniu umowy staje się coraz bardziej realny.

Romano przekazał, że jeśli w najbliższych miesiącach nie pojawi się nowa oferta ze strony katalońskiego klubu, Lewandowski opuści Barcelonę jako wolny agent. Obowiązujący kontrakt reprezentanta Polski wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Niemniej brak postępów w negocjacjach ma wyraźnie oddalać perspektywę dalszej gry w drużynie z Camp Nou.

37-letni napastnik od dawna wzbudza zainteresowanie klubów spoza Hiszpanii. Insider poinformował na X, że sytuację Lewandowskiego monitorują kluby z Saudi Pro League, MLS oraz kilka ekip z Włoch. Problemem pozostają jednak wysokie koszty całej operacji, zarówno pod względem wynagrodzenia zawodnika, jak i ewentualnych bonusów.

🚨 Robert Lewandowski and Barça, new deal talks are completely on stand-by and the summer exit is now very close.



If there’s no fresh proposal, Lewandowski will leave as free agent.



Saudi Pro League and MLS clubs on it, Italian clubs keen but too expensive.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

Lewandowski trafił do Barcelony latem 2022 roku z Bayernu Monachium i bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. W pierwszym sezonie zdobył mistrzostwo Hiszpanii oraz koronę króla strzelców La Liga. Mimo upływu lat wciąż pozostaje jednym z liderów ofensywy Blaugrany. Chociaż coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość ataku zespołu budowanego przez Hansiego Flicka.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące mogą być ostatnimi Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, polski snajper już wkrótce będzie mógł swobodnie negocjować z nowymi klubami.