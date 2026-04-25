Wisła bez porażki, ale i bez pełnej satysfakcji. Duda zabrał głos

Wisła Kraków nie przegrała jeszcze w tym roku meczu ligowego, a Kacper Duda po spotkaniu z Puszczą Niepołomice podkreślił, że drużyna nadal pozostaje na dobrej drodze do celu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Jeden cel w głowie Wisły. Duda podkreślił, co naprawdę się liczy

Wisła Kraków po remisie z Puszczą Niepołomice kontynuuje swoją passę meczów bez porażki w 2026 roku. Mimo wszystko w drużynie dominuje poczucie niedosytu. Po spotkaniu głos zabrał Kacper Duda, który zwrócił uwagę na fakt, że mimo solidnej punktacji zespół gra przede wszystkim o zwycięstwa i najwyższe cele.

– Nie przegraliśmy w tym roku jeszcze żadnego meczu. Wiadomo że gra się o zwycięstwo, ale gdzieś kolekcjonujemy te punkty. Mimo, że każdy mecz to jest dla nas niedosyt, bo gramy o najwyższe cele i do tego potrzeba zwycięstw – powiedział zawodnik cytowany przez serwis WislaPortal.pl.

– Z jednej strony można powiedzieć, że fortuna nam nie sprzyja, bo te bramki naprawdę padają z sytuacji na milimetry, gdzie niekoniecznie one muszą paść. Z drugiej strony przeciwnicy grają cały czas tak, że możemy gdzieś tam być spokojni i mamy tę barierę sześciu-siedmiu punktów, więc po prostu w każdym kolejnym meczu musimy grać o zwycięstwo i wiemy, że da nam to upragniony awans – zaznaczył Duda.

W kolejnym spotkaniu na drodze 13-krotnych mistrzów Polski stanie Stal Rzeszów. Na temat rywalizacji z ekipą Marka Zuba też piłkarz Białej Gwiazdy zabrał głos.

– W tej lidze nie ma łatwych meczów i ona cały czas to pokazuje. Będziemy się starali zagrać znów jak najlepiej i wywieźć trzy punkty z Rzeszowa – podkreślił Duda.

22-letni pomocnik Wisły w tym sezonie wystąpił w 30 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też siedem asyst. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Krakowa obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.