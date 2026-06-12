USA – Paragwaj, gdzie oglądać?
Rywalizacja w grupie D mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 13 czerwca w nocy z piątku na sobotę. Na SoFi Stadium w hrabstwie Los Angeles zobaczymy mecz USA – Paragwaj. Gospodarze zainaugurują mundial meczem z przeciwnikiem, którego pokonali w trzech ostatnich spotkaniach. Amerykanie to faworyt tego spotkania oraz pretendent do wygrania swojej grupy. Najpierw trzeba jednak pokonać najbliższego przeciwnika. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania USA – Paragwaj.
USA – Paragwaj: transmisja w TV
Spotkanie USA – Paragwaj obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Goncerz.
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USA – Paragwaj: transmisja online
Spotkanie pomiędzy USA a Paragwajem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
USA – Paragwaj: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana USA
- Remis
- Wygrana Paragwaju
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USA – Paragwaj: kursy bukmacherskie
Spotkanie USA – Paragwaj będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (13 czerwca) o godzinie 03:00.
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