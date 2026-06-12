USA - Paragwaj: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na sobotę 13 czerwca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

USA – Paragwaj, gdzie oglądać?

Rywalizacja w grupie D mistrzostw świata 2026 rozpocznie się 13 czerwca w nocy z piątku na sobotę. Na SoFi Stadium w hrabstwie Los Angeles zobaczymy mecz USA – Paragwaj. Gospodarze zainaugurują mundial meczem z przeciwnikiem, którego pokonali w trzech ostatnich spotkaniach. Amerykanie to faworyt tego spotkania oraz pretendent do wygrania swojej grupy. Najpierw trzeba jednak pokonać najbliższego przeciwnika. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania USA – Paragwaj.

USA – Paragwaj: transmisja w TV

Spotkanie USA – Paragwaj obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Goncerz.

USA – Paragwaj: transmisja online

Spotkanie pomiędzy USA a Paragwajem będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

USA – Paragwaj: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana USA

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Wygrana Paragwaju Wygrana USA

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USA – Paragwaj: kursy bukmacherskie

Stany Zjednoczone Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2026 20:00

Gdzie oglądać mecz USA – Paragwaj? Spotkanie USA – Paragwaj będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz USA – Paragwaj? Mecz odbędzie się już w sobotę (13 czerwca) o godzinie 03:00.

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