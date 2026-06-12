Kanada – Bośnia i Hercegowina: typy i kursy. To może być wielki dzień dla Dzeko

Kanada - Bośnia i Hercegowina: typy i kursy na mecz 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (12 czerwca) o godzinie 21:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko

Kanada Bośnia i Hercegowina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2026 10:03

Kanada – Bośnia i Hercegowina, typy bukmacherskie

Już w piątek zainaugurują zmagania w grupie B w Mistrzostwach Świata 2026. W wieczornym starciu zobaczymy mecz, w którym Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Szczególna uwaga kibiców będzie skupiona na Edinie Džeko, dla którego może to być jeden z najważniejszych występów w reprezentacyjnej karierze. Doświadczony napastnik od lat jest liderem bośniackiej kadry i będzie chciał poprowadzić swój zespół do zwycięstwa na inaugurację turnieju. Atut własnego boiska oraz trybun będzie jednak należał do Kanadyjczyków. Zapowiada się więc bardzo interesujące widowisko, w którym nie zabraknie emocji i walki o każdy metr boiska.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Betclic 1.73 obie drużyny strzelą gola – nie Zagraj!

Kanada – Bośnia i Hercegowina, ostatnie wyniki

Kanada nie jest w najlepszej formie. Jeden z gospodarzy turnieju w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł dwa zwycięstwa (1:0 z Gwatemalą oraz 2:0 z Uzbekistanem), a także zaliczył trzy remisy (2:2 z Islandią, 0:0 z Tunezją i 1:1 z Irlandią).

Bośnia i Hercegowina natomiast jest wielką niewiadomą. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Sergeja Barbareza odnieśli dwa zwycięstwa (po rzutach karnych zarówno z Walią, jak i Włochami), a także zaliczyli trzy remisy (1:1 z Austrią, 0:0 z Macedonią Północną oraz 1:1 z Panamą).

Kanada – Bośnia i Hercegowina, historia

Historia rywalizacji Kanady z Bośnią i Hercegowiną dopiero się rozpoczyna, ponieważ obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w oficjalnym meczu. Brak bezpośrednich spotkań sprawia, że trudno wskazać zespół, który miałby przewagę wynikającą z wcześniejszych doświadczeń. Obie drużyny będą więc pisały nowy rozdział swojej historii już przy pierwszym gwizdku arbitra. To dodatkowo podnosi atrakcyjność tego spotkania i zapowiada interesujące widowisko.

Kanada – Bośnia i Hercegowina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem piątkowego spotkania jest reprezentacja Kanady. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.82. W przypadku zwycięstwa Bośni i Hercegowiny natomiast sięga nawet 4.55.

Kanada Bośnia i Hercegowina 1.84 3.48 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2026 10:03

Kanada – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kanady

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wygraną Bośni wygraną Kanady

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Kanada – Bośnia i Hercegowina, przewidywane składy

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Sigur, Eustaquio, Millar – David, Larin

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Dedić, Muharemović, Katić, Kolsainać – Memić, Tahirović, Basić, Alajbegović – Bajraktarević, Demirović

Kanada – Bośnia i Hercegowina, transmisja meczu

Spotkanie Kanada – Bośnia i Hercegowina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Rywalizację ponadto możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport. Początek rywalizacji już w piątek, 12 czerwca, o godzinie 21:00.

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