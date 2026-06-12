Kanada – Bośnia i Hercegowina: oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata 2026

Kanada - Bośnia i Hercegowina: oficjalne składy na mecz. W piątek (12 czerwca) gospodarze Mistrzostw Świata zagrają pierwsze spotkanie na mundialu 2026. Poznaliśmy składy na mecz Kanada - Bośnia i Hercegowina.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Kanada – Bośnia i Hercegowina: składy

W piątek (12 czerwca) reprezentacja Kanady rozpocznie udział w Mistrzostwach Świata 2026. Jeden ze współgospodarzy turnieju w pierwszym meczu spotka się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 na BMO Field w Toronto. Podopieczni Jesse Marscha będą faworytem pierwszego starcia w grupie B. Oprócz nich w grupie znalazła się jeszcze Szwajcaria oraz Katar.

Gospodarze w wyjściowej jedenastce mają kilku zawodników znanych z topowych europejskich lig. Ich największą gwiazdą bez wątpienia jest Jonathan David, czyli napastnik Juventusu. Fani mogą również kojarzyć takich piłkarzy jak Tajon Buchanan (Villarreal), Ismael Kone (Sassuolo), Tanitoluwa Oluwaseyi (Villarreal) czy Derek Cornelius (Olympique Marsylia).

Podobnie sytuacja wygląda w kadrze Bośni i Hercegowiny. Część piłkarzy, których zobaczymy od początku gra w silnych ligach w Europie. Są to m.in. Tarik Muharemović (Sassuolo), Sead Kolasinać (Atalanta), Amar Dedić (Benfica) czy Ermedin Demirović (VfB Stuttgart).

Składy na mecz Kanada – Bośnia i Hercegowina:

Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Estuaquio, Kone, Millar – Buchanan, David, Oluwaseyi

Bośnia i Hercegowina: Vasilj – Muharemović, Kolasinać, Dedić, Katić – Tahirović, Basić, Memić – Demirović, Bajraktarević, Lukić