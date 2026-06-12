Kenan Yildiz rozstanie się z Juventusem? Zapadła decyzja

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus odrzuci wszystkie propozycje za Kenana Yildiza

Kenan Yildiz od dłuższego czasu znajduje się w centrum zainteresowania europejskich gigantów. 21-letni skrzydłowy jest największą gwiazdą Juventusu oraz jednym z najbardziej utalentowanych zawodników występujących w Serie A. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście potencjalnych transferów. Reprezentant Turcji najczęściej łączony jest z czołowymi klubami Premier League. Media informowały w ostatnich miesiącach, iż chrapkę na pozyskanie atakującego mają między innymi Arsenal, Chelsea oraz Liverpool, którzy uważnie monitorują rozwój młodego piłkarza.

Wszystko wskazuje jednak na to, że angielscy potentaci będą musieli odłożyć swoje plany przynajmniej do kolejnego okienka transferowego. Jak podaje Fabrizio Romano, Kenan Yildiz nie zmieni bowiem otoczenia w najbliższych tygodniach. Nawet jeśli do Juventusu wpłyną atrakcyjne oferty, władze z Piemontu nie planują rozpoczynać negocjacji. Duże znaczenie ma fakt, iż w lutym skrzydłowy przedłużył kontrakt z turyńskim klubem do 30 czerwca 2030 roku. Dzięki temu Juventus znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji i nie musi obawiać się presji ze strony zainteresowanych jego osobą zespołów.

Yildiz trafił do Turynu w połowie 2022 roku na zasadzie wolnego transferu z Bayernu Monachium. Rok później został na stałe włączony do pierwszego zespołu Juventusu i szybko wywalczył sobie ważną rolę w drużynie Bianconerich. Do tej pory rozegrał 131 spotkań, zdobył 27 bramek oraz zanotował 21 asyst w koszulce ekipy Starej Damy. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa 28-krotnego reprezentanta Turcji wynosi około 75 milionów euro, co plasuje go w gronie najcenniejszych młodych piłkarzy w Europie.