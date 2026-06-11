Mocny transfer Miedzi Legnica! Prosto od ligowego rywala! [NASZ NEWS]

Miedź Legnica kompletuje kadrę przed nowym sezonem, a z naszych infofrmacji wynika, że przeprowadza właśnie bardzo ciekawy transfer.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź przechodzi do ofensywy

Choć Miedzi Legnica nie udało się awansować do Ekstraklasy, to klub z Dolnego Śląska nie stracił apetytu na powrót do piłkarskiej elity. W przyszłym sezonie podejmie kolejną próbę, a żeby zwiększyć powodzenie tej misji dokonuje konkretnych transferów.

Niedawno Miedź podpisała umowę z piłkarzem Chrobrego Głogów, Myroslavem Mazurem, który ma za sobą bardzo udany sezon na boiskach 1. ligi. Na tym jednak nie koniec. Z naszych informacji wynika, że legniczanie finalizują właśnie inny ciekawy transfer.

Szwed zostaje w Polsce

Otóż jak ustalilśmy, ich zawodnikem zostanie Gustaf Norlin! Szwedzki lewoskrzydłowy/wahadłowy jest dobrze znany z występów w ŁKS Łódź, a więc u bezpośredniego rywala Miedzi. Norlin dołączył do ŁKS zimą 2025 roku. W ostatnim sezonie zaliczył 29 występów, strzelił jedną bramkę i dołożył pięć asyst, będąc podstawowym graczem tej drużyny.

Po zakończeniu sezonu 29-latkowi skończyła mu się umowa z łódzkim klubem, ale jak się okazuje, były gracz IFK Goeteborg będzie kontynuował karierę w Polsce. Norlin podpisze z Miedzią dwuletni kontrakt. To może być jeden z najciekawszych transferów tego okienka na zapleczu Ekstraklasy.