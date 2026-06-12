Gigant chce wykupić Raphinhę z Barcelony. Gwiazdor zdecydował

FC Barcelona może spodziewać się oferty za topowego piłkarza. Al-Hilal marzy, żeby Raphinha dołączył do zespołu. Mundo Deportivo informuje, że skrzydłowy nie zamierza zmieniać klubu.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Al-Hilal myśli o ofercie za Raphinhę, ale gwiazdor odrzuca transfer

FC Barcelona pożegnała na koniec sezonu Roberta Lewandowskiego, ale niewykluczone, że z klubem rozstanie się ktoś jeszcze. Katalończycy, żeby przeprowadzić kolejne transfery, potrzebują dodatkowej gotówki. Sporą sumę mogłaby dostarczyć sprzedaż Raphinhi. Tym bardziej że zainteresowania Brazylijczykiem nie brakuje. Cały czas marzą o nim giganci Saudi Pro League.

Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że złożenie oferty za piłkarza rozważa Al-Hilal. Kilka dni temu w internecie krążyła plotka, że Saudyjczycy są w stanie zapłacić 80 milionów euro. Ponadto jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie miał dostać trzykrotnie większe wynagrodzenie, niż obecnie zarabia w FC Barcelonie.

Stanowisko zawodnika ws. zmiany klubu jest jednoznaczne. Raphinha za każdym razem podkreśla, że nie ma w planach zmieniać otoczenia. Jest zadowolony z pobytu w Barcelonie i chce tu zostać na kolejny sezon. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku, więc za jakiś czas Blaugrana będzie musiała zdecydować, czy przedłużyć umowę. Brazylijczyk ma dopiero 29 lat, więc przed nim wciąż wiele lat gry.

Raphinha trafił do Barcelony latem 2022 roku z Leeds United za 58 milionów euro. Od tego momentu wystąpił w 177 meczach, w których zdobył 75 goli i zanotował 59 asyst. Pod wodzą Hansiego Flicka stał się kluczowym piłkarzem i jedną z największych gwiazd Blaugrany.