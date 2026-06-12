Miedź z kolejnym transferem. Prosto od ligowego rywala

Miedź Legnica poinformowała o transferze Gustafa Norlina, który ostatnio reprezentował barwy ŁKS-u Łódź. O tym ruchu informowaliśmy na Goal.pl jako pierwsi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź Legnica z kolejnym letnim transferem

Miedź Legnica w minionym sezonie miała walczyć o powrót do PKO Ekstraklasy, ale niewiele z tego wyszło. Dość powiedzieć, że ekipie Janusza Niedźwiedzia nie udało się nawet zagrać w barażach. Wszyscy jednak liczą na to, że w nowej kampanii będzie lepiej i zespół z Dolnego Śląska znów wywalczy awans do elity.

Pomóc w tym mają transfery i ofensywa, która przeprowadzają obecnie władze klubu. W ostatnich dniach nowymi piłkarzami Miedzi zostali m.in. Karol Noiszewski czy Myroslav Mazur. Teraz z kolei poinformowano o transferze Gustafa Norlina, który ostatnio reprezentował barwy ŁKS-u Łódź. Szwedzki skrzydłowy nie zaakceptował oferty przedłużenia kontraktu od Rycerzy Wiosny i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Miedzi. Jako pierwszy o tym transferze informował na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Gustaf Norlin w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował pięć asyst. 29-letni Szwed na koncie ma 43 mecze na polskich boiskach. W przeszłości reprezentował głównie barwy rodzimych zespołów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 200 tysięcy euro.

Zobacz także: Lewandowski celem transferowym tego klubu. Trener się wygadał