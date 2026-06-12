USA – Paragwaj: typy i kursy. Gospodarze liczą na Pulisicia

USA - Paragwaj: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic w meczu z Senegalem

Stany Zjednoczone Paragwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2026 15:07

USA – Paragwaj: typy bukmacherskie

W nocy z piątku na sobotę w akcji zobaczymy głównego gospodarza tegorocznego mundialu. W grupie D dojdzie do rywalizacji Stany Zjednoczone – Paragwaj. Pojedynek ten jawi się nam jako wyrównany. Taki też był ostatni bezpośredni mecz tych zespołów. Gospodarze prezentują nieco słabszą formę od swojego najbliższego rywala, ale dysponować będą atutem w postaci kilkudziesięciu tysięcy kibiców, którzy będą dopingować swój kraj. Czy to wystarczy do tego, aby cieszyć się z kompletu punktów? Mój typ: wygrana USA

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USA – Paragwaj: ostatnie wyniki

Amerykanie od kilku lat szykowali się do mundialu poprzez granie meczów towarzyskich. W 2026 roku mają za sobą cztery takie konfrontacje. USA postawiło na granie głównie z europejskimi potęgami, stąd między innymi bilans 1-0-3 w tym roku. Amerykanie pokonali wyłącznie Senegal (3:2). W pozostałych potyczkach miały miejsce porażki z Belgią (2:5), Portugalią (0:2) oraz Niemcami (1:2).

Jeden test mniej w 2026 roku ma za sobą Paragwaj, którego bilans w sparingach jest korzystniejszy od gospodarzy mundialu. Paragwajczycy przegrali minimalnie z Marokiem (1:2). Pokonali oni natomiast Grecję 1:0, a około tydzień temu rozbili 4:0 Nikaraguę.

USA – Paragwaj: historia

Reprezentacje te po raz ostatni grały ze sobą w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas Amerykanie wygrali w sparingu 2;1. Różnicą jednej bramki zwyciężyli oni także w marcu 2018 roku. Nie inaczej było także niemal równo dekadę temu w ostatniej oficjalnej potyczce. USA okazało się lepsze od Paragwaju w fazie grupowej Copa America, pokonując Paragwaj 1:0.

USA – Paragwaj: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs około 1.95. Współczynnik na remis to 3.45. Z kolei wygraną Paragwaju możesz zagrać po kursie 4.25. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Stany Zjednoczone Paragwaj 2.10 3.30 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 czerwca 2026 15:07

USA – Paragwaj: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana USA

Remis

Wygrana Paragwaju Wygrana USA

Remis

Wygrana Paragwaju 0 Votes

USA – Paragwaj: przewidywane składy

USA: Freese; Freeman, M. Robinson, Ream; Dest, McKennie, Adams, A. Robinson; Pulisic, Tillman; Balogun

Paragwaj: Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Bobadilla, Cubas; D. Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria

USA – Paragwaj: transmisja meczu

Pojedynek między USA a Paragwajem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz USA – Paragwaj odbędzie się w nocy z piątku na sobotę (13 czerwca) o godzinie 03:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Hubert Bugaj i Grzegorz Goncerz.

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