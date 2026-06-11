Ruch zabezpieczył swoją przyszłość. Ważna postać zostaje na dłużej

Ruch Chorzów zabezpieczył przyszłość jednego ze swoich kluczowych defensorów. Klub ogłosił oficjalnie przedłużenie umowy z Andrejem Lukiciem do czerwca 2027 roku.

fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

To jeden z filarów drużyny. Ruch nie zamierzał go stracić

Ruch Chorzów poinformował o przedłużeniu kontraktu z Andrejem Lukiciem. Jak przekazała oficjalna strona internetowa 14-krotnych mistrzów Polski, nowa umowa chorwackiego środkowego obrońcy będzie obowiązywać do końca sezonu 2026/2027. Jednocześnie zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Dla chorzowskiego klubu to ważna wiadomość przed rozpoczęciem nowych rozgrywek. Lukić w ciągu dwóch lat gry w szeregach Niebieskich stał się jednym z filarów defensywy i zawodnikiem cieszącym się dużym zaufaniem zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kibiców.

Sam piłkarz nie ukrywa satysfakcji z osiągniętego porozumienia. Jak podkreślił w rozmowie opublikowanej przez oficjalną stronę internetową klubu, on i jego rodzina dobrze czują się w Chorzowie. – Zarówno ja, jak i moi bliscy, dobrze czujemy się w Chorzowie, dlatego cieszę się, że sprawnie doszliśmy do porozumienia i przedłużyłem kontrakt. Po dwóch latach spędzonych w Ruchu wiem, że jestem w stanie dawać drużynie coraz więcej – zarówno na boisku, jak i w szatni, za którą też czuję się współodpowiedzialny – mówił zawodnik.

ℹ️ Andrej Lukić zostaje w Ruchu. Kontrakt chorwackiego obrońcy został przedłużony do 30 czerwca 2027 r. z opcją prolongaty o kolejny sezon ✍️



🇭🇷 Sretno, Andrej!👊



➡️ https://t.co/aGCSRZ7Ngy pic.twitter.com/pekeAm72oU — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 11, 2026

Chorwat trafił do Ruchu przed sezonem 2024/2025 z węgierskiego Mezokovesd-Zsóry SE. Od tamtej pory rozegrał w niebieskich barwach 53 oficjalne spotkania, z czego 48 w Betclic 1. Lidze i pięć w krajowym pucharze. W zakończonym niedawno sezonie zanotował 21 występów.

Przedłużenie kontraktu z 30-letnim stoperem to dla Ruchu jasny sygnał, że klub stawia na stabilizację kadry. Chce jednocześnie budować zespół wokół sprawdzonych oraz doświadczonych zawodników.