Ruch zabezpieczył swoją przyszłość. Ważna postać zostaje na dłużej

18:48, 11. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów zabezpieczył przyszłość jednego ze swoich kluczowych defensorów. Klub ogłosił oficjalnie przedłużenie umowy z Andrejem Lukiciem do czerwca 2027 roku.

Waldemar Fornalik
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fot. Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

To jeden z filarów drużyny. Ruch nie zamierzał go stracić

Ruch Chorzów poinformował o przedłużeniu kontraktu z Andrejem Lukiciem. Jak przekazała oficjalna strona internetowa 14-krotnych mistrzów Polski, nowa umowa chorwackiego środkowego obrońcy będzie obowiązywać do końca sezonu 2026/2027. Jednocześnie zawiera opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Dla chorzowskiego klubu to ważna wiadomość przed rozpoczęciem nowych rozgrywek. Lukić w ciągu dwóch lat gry w szeregach Niebieskich stał się jednym z filarów defensywy i zawodnikiem cieszącym się dużym zaufaniem zarówno sztabu szkoleniowego, jak i kibiców.

Sam piłkarz nie ukrywa satysfakcji z osiągniętego porozumienia. Jak podkreślił w rozmowie opublikowanej przez oficjalną stronę internetową klubu, on i jego rodzina dobrze czują się w Chorzowie. – Zarówno ja, jak i moi bliscy, dobrze czujemy się w Chorzowie, dlatego cieszę się, że sprawnie doszliśmy do porozumienia i przedłużyłem kontrakt. Po dwóch latach spędzonych w Ruchu wiem, że jestem w stanie dawać drużynie coraz więcej – zarówno na boisku, jak i w szatni, za którą też czuję się współodpowiedzialny – mówił zawodnik.

Chorwat trafił do Ruchu przed sezonem 2024/2025 z węgierskiego Mezokovesd-Zsóry SE. Od tamtej pory rozegrał w niebieskich barwach 53 oficjalne spotkania, z czego 48 w Betclic 1. Lidze i pięć w krajowym pucharze. W zakończonym niedawno sezonie zanotował 21 występów.

Przedłużenie kontraktu z 30-letnim stoperem to dla Ruchu jasny sygnał, że klub stawia na stabilizację kadry. Chce jednocześnie budować zespół wokół sprawdzonych oraz doświadczonych zawodników.

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