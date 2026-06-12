Benfica znalazła następcę Mourinho. Wyciągnęła trenera z Premier League

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Oficjalnie: Marco Silva przejął stery nad Benfiką Lizbona

Benfica Lizbona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Marco Silvy na stanowisku trenera. 48-letni portugalski szkoleniowiec przejął stery nad zespołem Orłów, podpisując kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Dla doświadczonego menedżera jest to powrót do pracy w ojczyźnie po wielu latach spędzonych za granicą. Władze lizbońskiego klubu liczą, że jego doświadczenie oraz znajomość rodzimego futbolu pozwolą drużynie skutecznie rywalizować o najważniejsze trofea w kraju i Europie.

Marco Silva zastąpił na tej posadzie Jose Mourinho. Bardziej utytułowany portugalski szkoleniowiec zdecydował się bowiem na powrót do Realu Madryt, gdzie ponownie ma walczyć o największe sukcesy. Benfica chciała zatrzymać swojego trenera, jednak hiszpański gigant aktywował klauzulę odstępnego wynoszącą 15 milionów euro. Włodarze klubu z Estadio da Luz szybko przystąpili do działania i znaleźli następcę, któremu powierzyli ambitny projekt sportowy. W Lizbonie panuje przekonanie, że Silva posiada odpowiednie kompetencje, by sprostać wysokim oczekiwaniom.

Nowy opiekun ekipy Orłów jeszcze do niedawna prowadził Fulham, z którym był związany w latach 2021-2026. W trakcie swojej kariery trenerskiej pracował również w innych angielskich klubach – Evertonie, Watfordzie oraz Hull City. Wcześniej prowadził także Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona i GD Estoril Praia. Teraz jego głównym zadaniem będzie przywrócenie Benfiki na szczyt w lidze portugalskiej oraz osiąganie lepszych wyników w europejskich pucharach.