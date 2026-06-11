Arka Gdynia będzie mieć nowego bramkarza. To czołówka ligi

08:15, 11. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Szymon Janczyk I Weszło.com

Arka Gdynia pracuje nad wzmocnieniami pod kątem przyszłego sezonu. Wkrótce będzie mieć nowego bramkarza. Szymon Janczyk z Weszło.com ujawnia, że bliski dołączenia do spadkowicza jest Dawid Arndt z Chrobrego Głogów.

Dawid Arndt
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Arndt

Arka sięgnie po nowego bramkarza. Był bliski awansu

Arka Gdynia liczy, że po spadku z Ekstraklasy zdoła szybko do niej wrócić. Aby tak się stało, musi przygotować kadrę na odpowiednim poziomie. Do tej pory nie ogłoszono jeszcze ani jednego wzmocnienia, a zamiast tego straciła Damiana Węglarza, czyli swojego podstawowego bramkarza. Z klubem pożegnał się też Andrei Vlad – to oznacza, że między słupkami musi dojść do całkowitej przebudowy.

Odpowiedzią na rozstanie z Węglarzem ma być transfer Dawida Arndta. 24-latek ma za sobą znakomity sezon i otarł się o awans do Ekstraklasy. Wspólnie z Chrobrym Głogów dotarł do finału baraży, ale tam niestety uległ mocniejszej Wieczystej Kraków. W sumie zanotował on 34 występy i dziewięciokrotnie zachował czyste konto. Był oczywiście czołowym bramkarzem całej pierwszej ligi.

Teraz Arndt ma zmienić otoczenie. Szymon Janczyk z Weszło.com twierdzi, że rozchwytywany bramkarz zasili Arkę. Do Gdyni przeniesie się w ramach wolnego transferu, bowiem jego umowa z Chrobrym wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Szczegóły współpracy ze spadkowiczem na ten moment nie są znane.

Arndt dla Chrobrego grał od 2024 roku. Wcześniej był związany jedynie z ŁKS-em Łódź, z którym występował nawet w Ekstraklasie. Rozegrał tam dziewięć spotkań, po czym wrócił do pierwszej ligi, a następnie dołączył do nowego zespołu.

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