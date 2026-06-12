Alejandro Grimaldo został wyceniony przez Bayer Leverkusen na 20 milionów euro. Hiszpański obrońca znajduje się na radarze FC Barcelony, Chelsea, Juventusu oraz Atletico Madryt - donosi Ekrem Konur.

speedpix / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

20 milionów euro za Alejandro Grimaldo. W kolejce FC Barcelona, Chelsea i nie tylko

Alejandro Grimaldo może być bohaterem głośnego letniego transferu. Bayer Leverkusen już zgodził się na rozstanie z piłkarzem. Ekrem Konur zdradził, że niemiecki klub oczekuje ofert w okolicach 20 milionów euro. Tymczasem hiszpański obrońca ma w czym wybierać. Znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań FC Barcelony, Chelsea, Juventusu oraz Atletico Madryt.

Dla obserwujących zespołów taka wycena Alejandro Grimaldo jest promocją. Obrońca Bayeru Leverkusen jest gwarancją jakości i nieprzypadkowo znalazł się na celowniku tak wielkich zespołów. Każdy, od FC Barcelony po Atletico Madryt, przeczesuje rynek w poszukiwaniu lewego defensora. A pozyskanie piłkarza takiej klasy jest wyjątkową okazją.

Kontrakt Alejandro Grimaldo z Bayerem Leverkusen obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Piłkarz nie chce przedłużać umowy, więc dla niemieckiego klubu to ostatni dzwonek, aby zarobić na jego odejściu. Czas pokaże, który zespół finalnie skusi się transfer hiszpańskiego defensora.

W minionym sezonie Alejandro Grimaldo rozegrał 46 spotkań w koszulce Bayeru Leverkusen. Statystyki Hiszpana są wybitne. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 12 asyst.