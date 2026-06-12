Kamiński coraz bliżej Premier League! Ten klub chce Polaka

Jakub Kamiński w przyszłym sezonie może zagrać w Premier League. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Brighton. Tomasz Urban, powołując się na niemieckie media, informuje, że dyrektor FC Koeln potwierdził zainteresowanie Polakiem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński blisko transferu do Brighton

Jakub Kamiński latem ubiegłego roku został wypożyczony do FC Koeln, co z perspektywy czasu okazało się strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski w minionym sezonie był kluczowym zawodnikiem „Kozłów”. Łącznie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst. Nic więc dziwnego, że ekipa z RheinEnergieStadion zdecydowała się wykupić skrzydłowego.

Koeln zapłaciło Wolfsburgowi za Kamińskiego 5,5 mln euro. Jednocześnie w umowie z piłkarzem wpisali klauzulę odstępnego o wartości 20 milionów euro. Lada moment jeden z klubów Premier League może aktywować klauzulę i wykupić Polaka z Bundesligi.

Od kilku dni wiadomo, że Kamińskim interesuje się Brighton. Tomasz Urban powołując się na doniesienia z niemieckiej prasy, przekazał, że transfer 24-latka zaczyna nabierać kształtów. Jeden z dyrektorów Koeln potwierdził, że piłkarz cieszy się zainteresowaniem na rynku.

– Koloński Express informuje, że transfer Kuby Kamińskiego do Brighton zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Philipp Türoff, czyli dyrektor finansowy klubu, został zapytany przez dziennikarzy gazety wprost o to, czy zgłosił się już ktoś chętny do opłacenia klauzuli. Trochę kluczył, ale w końcu potwierdził, że Kuba faktycznie „ma rynek” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Urban.

Kamiński do tej pory poza granicami Polski grał tylko w Bundeslidze. Od 2022 roku był związany z Wolfsburgiem, który płacił Lechowi Poznań za niego 10 milionów euro. Ostatnio stał się również kluczowym piłkarzem w reprezentacji Polski.