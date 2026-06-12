Kamiński coraz bliżej Premier League! Ten klub chce Polaka

19:25, 12. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Tomasz Urban [X]

Jakub Kamiński w przyszłym sezonie może zagrać w Premier League. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Brighton. Tomasz Urban, powołując się na niemieckie media, informuje, że dyrektor FC Koeln potwierdził zainteresowanie Polakiem.

Jakub Kamiński
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński blisko transferu do Brighton

Jakub Kamiński latem ubiegłego roku został wypożyczony do FC Koeln, co z perspektywy czasu okazało się strzałem w dziesiątkę. Reprezentant Polski w minionym sezonie był kluczowym zawodnikiem „Kozłów”. Łącznie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zanotował 5 asyst. Nic więc dziwnego, że ekipa z RheinEnergieStadion zdecydowała się wykupić skrzydłowego.

Koeln zapłaciło Wolfsburgowi za Kamińskiego 5,5 mln euro. Jednocześnie w umowie z piłkarzem wpisali klauzulę odstępnego o wartości 20 milionów euro. Lada moment jeden z klubów Premier League może aktywować klauzulę i wykupić Polaka z Bundesligi.

Od kilku dni wiadomo, że Kamińskim interesuje się Brighton. Tomasz Urban powołując się na doniesienia z niemieckiej prasy, przekazał, że transfer 24-latka zaczyna nabierać kształtów. Jeden z dyrektorów Koeln potwierdził, że piłkarz cieszy się zainteresowaniem na rynku.

Koloński Express informuje, że transfer Kuby Kamińskiego do Brighton zaczyna nabierać konkretnych kształtów. Philipp Türoff, czyli dyrektor finansowy klubu, został zapytany przez dziennikarzy gazety wprost o to, czy zgłosił się już ktoś chętny do opłacenia klauzuli. Trochę kluczył, ale w końcu potwierdził, że Kuba faktycznie „ma rynek” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Urban.

Kamiński do tej pory poza granicami Polski grał tylko w Bundeslidze. Od 2022 roku był związany z Wolfsburgiem, który płacił Lechowi Poznań za niego 10 milionów euro. Ostatnio stał się również kluczowym piłkarzem w reprezentacji Polski.

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