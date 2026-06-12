Mikel Arteta zostanie doceniony. Arsenal szykuje rekordowy kontrakt

19:44, 12. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TEAMtalk

Arsenal jest bliski uzgodnienia nowego kontraktu z Mikelem Artetą. 44-letni Hiszpan stanie się najlepiej opłacanym trenerem w Premier League - podaje Graeme Bailey z portalu TEAMtalk.

Mikel Arteta
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal przedłuży umowę z Mikelem Artetą

Arsenal zaprezentował się ze znakomitej strony w minionym sezonie. Drużyna Kanonierów po wielu latach oczekiwania ponownie sięgnęła po mistrzostwo Anglii, potwierdzając swój powrót do krajowej czołówki. Londyńczycy byli również o krok od triumfu na europejskiej scenie, docierając do finału Ligi Mistrzów. W decydującym starciu musieli jednak uznać wyższość Paris Saint-Germain, przegrywając po serii rzutów karnych (1:1, 3:4). Nie ulega wątpliwości, że głównym architektem ostatnich sukcesów Arsenalu jest Mikel Arteta, który od kilku kampanii konsekwentnie buduje silny i konkurencyjny zespół.

Wszystko wskazuje na to, że władze klubu z Emirates Stadium zamierzają nagrodzić hiszpańskiego szkoleniowca za jego pracę. Jak poinformował Graeme Bailey na łamach portalu „TEAMtalk”, Arsenal jest bardzo blisko uzgodnienia nowego kontraktu z Mikelem Artetą. Obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale obie strony prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące jej przedłużenia. Odświeżony kontrakt miałby mieć charakter długoterminowy, a 44-letni menedżer zarabiałby nawet 20 milionów funtów rocznie, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym trenerem w Premier League.

Arteta objął ekipę The Gunners w grudniu 2019 roku i od tego czasu całkowicie odmienił oblicze londyńskiego zespołu. Dotychczas poprowadził drużynę Kanonierów w 352 spotkaniach, odnosząc 217 zwycięstw, notując 60 remisów i ponosząc 75 porażek. Oprócz mistrzostwa Premier League zdobył także Puchar Anglii oraz dwie Tarcze Wspólnoty. Hiszpan przed rozpoczęciem samodzielnej kariery szkoleniowej pełnił funkcję asystenta Pepa Guardioli w Manchesterze City. Wszystko wskazuje na to, że jego współpraca z Arsenalem będzie kontynuowana przez kolejne lata.

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