Wisła Kraków z wpadką w sparingu. Jop uspokaja kibiców

08:58, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Gazeta Krakowska

Wisła Kraków podczas przerwy reprezentacyjnej rozegrała sparing z Podhalem Nowy Targ. Porażka z drugoligowcem 1-3 mocno zaniepokoiła kibiców. Mariusz Jop uspokaja i twierdzi, że zespół spisał się dobrze.

Mariusz Jop
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop nie obawia się o formę Wisły. Cenny sparing za drużyną

Wisła Kraków w 2026 roku nie błyszczy formą. Wygrała tylko dwa ligowe spotkania, czterokrotnie przy tym dzieląc się punktami ze swoimi rywalami. Choć w dalszym ciągu ma w tabeli dużą przewagę nad resztą stawki, musi wrócić do zwyciężania, aby kwestia awansu do Ekstraklasy nie wymknęła się spod kontroli.

Przerwę reprezentacyjną Wisła wykorzystała, aby rozegrać mecz towarzyski z Podhalem Nowy Targ. W tym sparingu zabrakło Angeli Rodado czy młodzieżowców, którzy wyjechali na zgrupowania reprezentacji. Drugoligowiec nieoczekiwanie okazał się lepszy, ogrywając Białą Gwiazdę 3-1. To tylko mecz towarzyski, ale wynik zaniepokoił kibiców, którzy spodziewali się przełamania i budowania pewności siebie przed spotkaniem w lidze.

Mimo niekorzystnego rezultatu, zadowolony z tego występu był Mariusz Jop. Uważa, że zespół wyglądał dobrze pod względem intensywności oraz płynności gry.

– Możemy być zadowoleni z tego meczu, bo poza wynikiem, jeżeli chodzi o intensywność gry, o płynność, o budowanie od tyłu, o wiele elementów, nad którymi pracowaliśmy, było to na dobrym poziomie. Podhale to był też dobry przeciwnik jeśli chodzi o intensywność z jego strony. Grali dwoma jedenastkami, dlatego byli w stanie utrzymać intensywność przez cały mecz, ale my wykonaliśmy to, co chcieliśmy pod względem motorycznym – wytłumaczył szkoleniowiec Wisły w rozmowie dla „Gazety Krakowskiej”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości