Horror w Lublinie! Cracovia wypuściła zwycięstwo z rąk [WIDEO]

16:42, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / Canal+ Sport

Motor Lublin w sobotę gościł na własnym boisku Cracovię. Spotkanie ligowe zakończyło przyniosło mnóstwo emocji, zwłaszcza w końcówce. Drużyny ostatecznie podzieliły się punktami (3:3).

Dominik Piła oraz Filip Luberecki
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dominik Piła oraz Filip Luberecki

Cracovia i Motor Lublin dzielą się punktami

Sobotnie zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od interesującego starcia w dolnej części tabeli. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością podejmował Cracovię. Obie drużyny nie mają jeszcze pewnego utrzymania w lidze. Do tego meczu podchodzili z zamiarem zdobycia kompletu punktów i oddalenia się od miejsca dającego spadek.

Rywalizacja w Lublinie rozpoczęła się znakomicie dla Cracovii. Goście już w 7. minucie spotkania objęli prowadzenie za sprawą przepięknego uderzenia z dystansu Mateusza Klicha. Gaspar Tratnik był bez szans.

Cracovia kontrolowała przebieg meczu, ale na przerwę drużyny schodziły z remisem. Motor w 36. minucie doprowadził do wyrównania. A idealne dośrodkowanie Bartosza Wolskiego na gola zamienił niezawodny Karol Czubak.

Cracovia od początku drugiej odsłony dyktowała warunki. I w 62. minucie ponownie wyszli na prowadzenie. Doskonałą składną akcję zamienił na bramkę Amir Al-Ammari, który wpakował futbolówkę z najbliższej odległości.

Motor Lublin natychmiastowo ruszył do odrabiania strat. Gospodarzom udało się zagrozić bramce Cracovii, ale finalnie to goście w 81. podwyższyli wynik za sprawą Gabriela Charpentiera. W samej końcówce drużyna Mateusza Stolarskiego odwróciła losy rywalizacji za sprawą Karola Czubaka oraz Kacpra Karaska. Rywalizacja zakończyła się tym samym podziałem punktów.

Motor Lublin w ostatniej kolejce zmierzy się na Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Cracovia natomiast podejmie u siebie Koronę Kielce.

Motor Lublin – Cracovia 3:3

Czubak (38′, 87′), Karasek (90+1′) – Klich (7′), Al-Ammari (62′), Charpentier (81′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości