Cracovia i Motor Lublin dzielą się punktami
Sobotnie zmagania w ramach 33. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczęły się od interesującego starcia w dolnej części tabeli. A w nim Motor Lublin przed własną publicznością podejmował Cracovię. Obie drużyny nie mają jeszcze pewnego utrzymania w lidze. Do tego meczu podchodzili z zamiarem zdobycia kompletu punktów i oddalenia się od miejsca dającego spadek.
Rywalizacja w Lublinie rozpoczęła się znakomicie dla Cracovii. Goście już w 7. minucie spotkania objęli prowadzenie za sprawą przepięknego uderzenia z dystansu Mateusza Klicha. Gaspar Tratnik był bez szans.
Cracovia kontrolowała przebieg meczu, ale na przerwę drużyny schodziły z remisem. Motor w 36. minucie doprowadził do wyrównania. A idealne dośrodkowanie Bartosza Wolskiego na gola zamienił niezawodny Karol Czubak.
Cracovia od początku drugiej odsłony dyktowała warunki. I w 62. minucie ponownie wyszli na prowadzenie. Doskonałą składną akcję zamienił na bramkę Amir Al-Ammari, który wpakował futbolówkę z najbliższej odległości.
Motor Lublin natychmiastowo ruszył do odrabiania strat. Gospodarzom udało się zagrozić bramce Cracovii, ale finalnie to goście w 81. podwyższyli wynik za sprawą Gabriela Charpentiera. W samej końcówce drużyna Mateusza Stolarskiego odwróciła losy rywalizacji za sprawą Karola Czubaka oraz Kacpra Karaska. Rywalizacja zakończyła się tym samym podziałem punktów.
Motor Lublin w ostatniej kolejce zmierzy się na Łazienkowskiej z Legią Warszawa. Cracovia natomiast podejmie u siebie Koronę Kielce.
Motor Lublin – Cracovia 3:3
Czubak (38′, 87′), Karasek (90+1′) – Klich (7′), Al-Ammari (62′), Charpentier (81′)