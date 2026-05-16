Barcelona nie ma wątpliwości. Tak nazwała Lewandowskiego

Robert Lewandowski od przyszłego sezonu będzie grał w nowym klubie. FC Barcelona pożegnała reprezentanta Polski. W jednym z wpisów w mediach społecznościowych nazwali go legendą.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona nazwała Lewandowskiego legendą

Robert Lewandowski i FC Barcelona to rozdział, który po czterech latach dobiega końca. Choć każdy przypuszczał, że rozstanie zbliża się nieuchronnie, tak oświadczenie 37-letniego zawodnika wywołało duże poruszenie. Reprezentant Polski w sobotę (16 maja) oficjalnie zakomunikował, że odejdzie z klubu po wygaśnięciu kontraktu. Nie wiadomo jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie.

Blaugrana sprowadziła Lewandowskiego latem 2022 roku, płacąc za niego Bayernowi Monachium ok. 50 milionów euro. Dorobek polskiego napastnika w stolicy Katalonii może robić ogromne wrażenie. Łącznie w 191 meczach zdobył 119 goli i zaliczył 24 asysty. Na swoim koncie ma m.in. trzy mistrzostwa Hiszpanii, a także tytuł króla strzelców La Liga w sezonie 2022/2023.

Każdy od dziennikarzy, po kibiców, kolegów z drużyny, a także trenera na swój sposób pożegnał Lewandowskiego. FC Barcelona chwilę po ogłoszeniu decyzji przez zawodnika, umieściła post w mediach społecznościowych. Klub nazwał Polaka legendą. „Przychodził jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy Robert za każdego gola, każdą bitwę i każdy magiczny moment w tych barwach. Culer na zawsze” – napisała FC Barcelona.

Już w najbliższą niedzielę Lewandowski zostanie pożegnany przez Barcelonę na Spotify Camp Nou. Katalończycy zmierzą się z Realem Betis. W tym sezonie czeka ich jeszcze starcie z Valencią, ale odbędzie się ono na wyjeździe.