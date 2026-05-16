W tym klubie będzie pracował Xabi Alonso w przyszłym sezonie

15:50, 16. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Ben Jacobs / talkSport

Xabi Alonso po niespełna pół roku jest blisko powrotu do zawodu trenera. Jak podaje Ben Jacobs z serwisu talkSport, hiszpański szkoleniowiec jest o krok od podpisania kontraktu z Chelsea.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso dzięki pracy w Bayerze Leverkusen dostał pierwszą poważną szansę w zawodzie trenera. W czerwcu tamtego roku przed startem Klubowych Mistrzostw Świata przejął Real Madryt. Pobyt w Hiszpanii kompletnie mu nie wyszedł. O ile wyniki były przyzwoite, tak relacje z zawodnikami pozostawiały wiele do życzenia. Finalnie został zwolniony w styczniu po porażce w Superpucharze Hiszpanii.

Od zwolnienia minęło pięć miesięcy, a Alonso był łączony z kilkoma topowymi klubami w Europie. W pewnym momencie wydawało się, że wróci do Liverpoolu, gdzie miał zastąpić Arne Slota. The Reds nie zdecydowali się na zwolnienie obecnego szkoleniowca. W związku z tym 44-latek musiał znaleźć innego pracodawcę. Wygląda na to, że już znalazł i jest o krok od powrotu do pracy.

Ben Jacobs z serwisu talkSport poinformował, że Xabi Alonso w przyszłym sezonie poprowadzi Chelsea. Londyńczycy obecnie pozostają bez stałego trenera. Tymczasowo za wyniki zespołu odpowiada Calum McFarlane, który poprowadzi The Blues w finale Pucharu Anglii.

Chelsea jest blisko porozumienia z Xabim Alonso. Rozmowy poszły do przodu, a kolejne spotkanie zaplanowano po finale FA Cup. Chelsea nie chce przeciągać sprawy, a Alonso jest gotów, żeby powiedzieć tak – poinformował dziennikarz.

W tym sezonie Londyńczycy mieli dwóch trenerów. Rozgrywki rozpoczął Enzo Maresca, który został zwolniony w styczniu. Jego następca został Liam Rosenior, ale po zaledwie trzech miesiącach został zwolniony.

