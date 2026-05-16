Drugi spadkowicz z Betclic 1. ligi już znany

Znicz Pruszków dołącza do GKS-u Tychy i jest drugim oficjalnym spadkowiczem z Betclic 1. ligi. Na zapleczu Ekstraklasy występowali oni przez ostatnie trzy lata.

Znicz Pruszków

Znicz Pruszków w Betclic 2. lidze

Sezon Betclic 1. ligi powoli zmierza ko końcowi. W ostatnich meczach tego sezonu poznamy jeszcze kilka rozstrzygnięć, w tym jedno z kluczowych, a więc drugiego – obok Wisły Kraków – beniaminka PKO Ekstraklasy. Najpewniej będzie to Śląsk Wrocław, ale jeszcze nic nie jest przesądzone. Podobnie sprawa ma się w kwestii baraży, tutaj nadal walczy o nie kilka ekip i szansę będą miały najpewniej aż do multiligi.

Na dole tabeli niepewne jest już jednak tylko jedno miejsce. Chodzi oczywiście o strefę spadkową. Już jakiś czas temu z Betclic 1. ligą oficjalnie pożegnał się GKS Tychy. Z kolei wczoraj wieczorem, dzięki zwycięstwu Stali Mielec nad Pogonią Siedlce, przesądzono o losie Znicza Pruszków. Drużyna spod Warszawy po trzech latach występowania na zapleczu elity żegna się z nią i wraca do Betclic 2. ligi.

Pruszkowianie od początku sezonu byli jednym z głównych kandydatów do spadku z ligi. Pierwsze kolejki były tak dramatyczne, że zdecydowano się na zmianę trenera. W sumie w rozgrywkach 2025/26 Znicz prowadziło aż trzech szkoleniowców.

