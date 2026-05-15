Wisła Kraków może na niego liczyć. Nie chce transferu!

19:26, 15. maja 2026
Sebastian Janus
Frederico Duarte przyczynił się w tym sezonie do awansu Wisły Kraków. Jego celem jest gra w Ekstraklasie, zatem nie myśli o transferze. W rozmowie dla portalu 365dniopiłce.pl przyznał, że chce pozostać w klubie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Frederico Duarte i Angel Rodado

Wisła Kraków w miniony weekend wywalczyła awans do Ekstraklasy, a do tego na pewno pozostanie na pierwszym miejscu w tabeli. W pełni zrealizowała więc cel na ten sezon i może przekierować swoje działania na przygotowania do kolejnej kampanii. Biała Gwiazda chce w elicie powalczyć o coś więcej, a nie tylko skupiać się na grze o utrzymanie.

Jarosław Królewski zapowiada, że kadra zostanie odpowiednio wzmocniona. Pod znakiem zapytania stoi też przyszłość niektórych zawodników – tych, którym kończą się umowy oraz tych, którzy cieszą się zainteresowaniem na rynku. Udany sezon rozgrywa Frederico Duarte, którego forma eksplodowała w ostatnich tygodniach. Znakomicie zastąpił kontuzjowanego Angela Rodado, zdobywając dla Wisły kluczowe bramki.

W sumie Portugalczyk uzbierał już w pierwszej lidze dziesięć goli oraz siedem asyst. Jest drugim najskuteczniejszym piłkarzem Wisły, choć do bramki trafiał w zasadzie tylko seriami. Już na początku sezonu Biała Gwiazda przedłużyła jego umowę do 2027 roku. Teraz sam zawodnik potwierdza, że nie ma w planach transferu i jego celem jest gra z Wisłą w Ekstraklasie.

– Taki jest mój cel. Mam ważny kontrakt. Chcę zostać i bardzo się cieszę na myśl, że niedługo z Wisłą zagram w Ekstraklasie. Wszyscy na to zapracowaliśmy, jestem dumny z naszego zespołu. Chcę teraz przeżywać piękne chwile z Wisłą w Ekstraklasie. To miejsce, w którym Wisła powinna grać i wierzę, że w nowym sezonie damy naszym kibicom wiele powodów do radości – przekazał Portugalczyk w wywiadzie dla portalu 365dniopiłce.pl.

