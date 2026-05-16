Rano prowadził WF w szkole. Wieczorem awansował do 1. ligi

09:01, 16. maja 2026
Jakub Fudali
Unia Skierniewice została nowym beniaminkiem Betclic 1. ligi. Zespół prowadzony przez trenera Kamila Sochę odniósł kolejny sukces w ostatnich latach. Co ciekawe, szkoleniowiec w dniu awansu rano prowadził WF w szkole.

Unia Skierniewice pierwszym beniaminkiem Betclic 1. ligi

Sezon powoli dobiega końcowi, a to oznacza, że poznajemy najważniejsze rozstrzygnięcia nie tylko w PKO Ekstraklasie, ale i w niższych ligach. Mowa m.in. o Betclic 1. i Betclic 2. lidze. Jak się sensacyjnie okazało, pierwszym beniaminkiem zaplecza elity została Unia Skierniewice, a więc zespół, który przez cały sezon prezentował niezwykle równą, wysoką formę na trzecim poziomie rozgrywkowym.

Co więcej, piłkarze ze Skierniewic w kończących się rozgrywkach byli beniaminkiem Betclic 2. ligi. To oznacza, że w ostatnich dwóch sezonach zaliczyli dwa awansem. Jeszcze kilka lat temu zespół ten był ekipą, która rywalizowała w 3. lidze, a więc w półamatorskiej lidze. Coś z tego jeszcze zostało, bowiem jak poinformował Bartosz Wieczorek z „TVP Sport” z historią awansu Unii wiąże się ciekawa historia.

W dniu meczu z rezerwami ŁKS-u Łódź, który przypieczętował awans do 1. ligi, trener Kamil Socha prowadził zajęcia w miejscowej szkole. Nauczyciel WF-u po trzech lekcjach i pobudce o szóstej rano poprowadził drużynę do wielkiego sukcesu. Biorąc okoliczności, a także to, że nikt nie stawiał na ten zespół, trzeba docenić pracę sztabu szkoleniowego oraz wszystkich zaangażowanych w proces.

