FC Barcelona od dawna interesuje się Abde Ezzalzoulim. Jak się okazuje, wychowanek nie wróci do drużyny Dumy Katalonii. Mistrzowie Hiszpanii całkowicie zrezygnowali z gracza Realu Betis - informuje "SPORT".

FC Barcelona zapewniła już sobie tytuł mistrza Hiszpanii i może skupić się na nadchodzącym letnim okienku transferowym. Od długich tygodni Duma Katalonii myśli o powrocie swojego wychowanka – Abde Ezzalzouliego. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje hiszpański „SPORT”. Otóż Blaugrana postanowiła całkowicie zrezygnować z transferu zawodnika Realu Betis.

Dotychczas media przekazywały, że FC Barcelona ma możliwość wykupu Abde Ezzalzouliego za promocyjną cenę. Wspomniane źródło zaznacza, że nie widnieje taki zapas w umowie. Duma Katalonii skupia się w tym momencie na innych zawodnikach. Przede wszystkim poszukują wartościowego następcy Marcusa Rashforda, który zapewne lada moment pożegna się z klubem.

Abde Ezzalzouli nie może narzekać na brak zainteresowania. Zawodnik Realu Betis znajduje się pod obserwacją dwóch klubów Premier League. Reprezentant Maroka rozgrywa przełomowy sezon w swojej piłkarskiej karierze. Wydaje się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby 24-latek opuści Estadio Benito Villamarin.

W trwającej kampanii Abde Ezzalzouli rozegrał 41 spotkań w koszulce Realu Betis. Pomocnik może się pochwalić znakomitymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 14 trafień, a także zaliczył 13 asyst.