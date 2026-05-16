Man United i Chelsea chcą gwiazdę ligowego rywala. W grze 60 mln euro

16:33, 16. maja 2026
Paweł Wątorski
Źródło: TEAMtalk

Manchester United rywalizuje z Chelsea o Alexa Scotta z AFC Bournemouth - informuje "TEAMtalk". Za transfer 22-letniego pomocnika trzeba będzie wyłożyć nawet 60 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League i ma już zapewniony awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów w kolejnej edycji rozgrywek. Z kolei Chelsea może nie załapać się do europejskich pucharów, ponieważ plasuje się dopiero na 9. miejscu z dorobkiem 49 punktów.

Jak podaje serwis „TEAMtalk”, na Old Trafford od dłuższego czasu bacznie obserwują Alexa Scotta z AFC Bournemouth. Pomocnik zbiera bardzo dobre recenzje za swoje występy w Premier League. Co ciekawe, znajduje się również na liście życzeń Chelsea, co zapowiada rywalizację dwóch angielskich gigantów.

22-latek w bieżącym sezonie rozegrał 38 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował jedną asystę. Bournemouth oczekuje za swoją gwiazdę około 60 milionów euro. Dla samego zawodnika wybór przyszłego kierunku kariery nie jest prosty. Projekt Chelsea pozostaje w fazie przebudowy. Z kolei Manchester United daje większą stabilność i perspektywę gry w Lidze Mistrzów, co może być kluczowe dla dalszego rozwoju piłkarza.

Scott wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrym prowadzeniem piłki oraz umiejętnością kontroli tempa gry w środku pola. Eksperci podkreślają jednak, że młody pomocnik musi jeszcze poprawić jakość podań. Jego kontrakt w Bournemouth obowiązuje do czerwca 2028 roku.

