Coventry City awansowało do Premier League i już próbuje zaszaleć na rynku transferowym. Drużyna Franka Lamparda wybiera się na zakupy do Manchesteru United. Na ich radarze znalazł się bowiem Mason Mount - donosi "TEAMtalk".

Coventry City dokonało wielkiej rzeczy. Klub po wielu latach wrócił na poziom Premier League. Beniaminek już myśli o budowie składu i planuje zaskoczyć wszystkich transferem. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że drużyna Franka Lamparda planuje zakup prosto z Manchesteru United. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Mason Mount.

Beniaminek Premier League jednak nie posiada tak ogromnych funduszy na wykup Anglika. Na dodatek sam Manchester United nie chce definitywnie rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Wspomniane źródło zaznacza, że pomocnik miałby trafić do Coventry City na zasadzie wypożyczenia. Do ustalenia między klubami jednak pozostawałaby kwestia pensji piłkarza.

Manchester United zakwalifikował się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co jest powodem dla świętowanie dla Masona Mounta. Ten sukces sprawił, że pensja Anglika wkrótce będzie wynosiła 250 tysięcy funtów. Wynagrodzenie pomocnika jest ogromnym problemem. W dotychczasowej przygodzie na Old Trafford 27-latek częściej odwiedza gabinety lekarskie, niż pojawia się na boisku.

Mason Mount w obecnej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce Manchesteru United. Anglik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.