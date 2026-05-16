Marcus Rashford może wrócić do Premier League. Konkretne zainteresowanie

Marcus Rashford do końca sezonu jest wypożyczony do Barcelony z Manchesteru United. Jak podaje "Mundo Deportivo", Unai Emery chce pozyskać angielskiego skrzydłowego do Aston Villi.

Aston Villa zainteresowana Marcusem Rashfordem

Marcus Rashford trafił latem ubiegłego roku na wypożyczenie z Manchesteru United do Barcelony. W zeszłym sezonie został także wypożyczony do Aston Villi. Wiele wskazuje na to, że 28-letni skrzydłowy może ponownie wrócić do klubu z Birmingham. Według informacji hiszpańskiego dziennika „Mundo Deportivo”, Unai Emery jest pod dużym wrażeniem umiejętności Anglika i chętnie widziałby go ponownie w swoim zespole na Villa Park.

Jednak sam Rashford nie ma obecnie być zainteresowany takim scenariuszem. W jego otoczeniu coraz wyraźniej mówi się o tym, że priorytetem może być pozostanie w Dumie Katalonii. Kataloński gigant, który niedawno sięgnął po mistrzostwo La Liga, pozostaje dla Anglika priorytetem. Rashford dobrze wpasował się w ofensywny styl gry zespołu.

Największą przeszkodą w ewentualnym transferze definitywnym pozostają jednak kwestie finansowe. Manchester United oczekuje za swojego zawodnika około 30 milionów euro, natomiast władze Barcelony nie są przekonane, czy to adekwatna kwota. Zwolennikiem zatrzymania Anglika na Camp Nou jest Hansi Flick. W Premier League zainteresowanie Rashfordem wykazuje także Tottenham Hotspur.

W trwającym sezonie wychowanek Czerwonych Diabłó” rozegrał 48 meczów, w których zdobył 14 bramek i zanotował tyle samo asyst. Jego kontrakt na Old Trafford obowiązuje do czerwca 2028 roku.