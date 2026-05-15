Polonia Warszawa z ważnym sygnałem z ratusza. Sprawy nabierają tempa

Polonia Warszawa otrzymała ważny sygnał w sprawie budowy nowego stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6. Miasto poinformowało o zakończeniu kluczowego etapu przetargu.

Kibice Polonii dostali nowe informacje. Projekt wchodzi w decydującą fazę

Polonia Warszawa może być coraz bliżej rozpoczęcia długo wyczekiwanej modernizacji stadionu przy ulicy Konwiktorskiej 6. Jak przekazała wiceprezydent m. st. Warszawy Renata Kaznowska na swoim profilu na Facebooku, zakończył się kolejny istotny etap postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy całego ośrodka sportowego.

Stołeczny klub według informacji przekazanych przez wiceprezydent Warszawy czeka teraz na następny krok ze strony oferentów. Komisja przetargowa zakończyła już proces odpowiadania na pytania firm zainteresowanych udziałem w inwestycji. Łącznie wpłynęło ponad 250 szczegółowych pytań związanych między innymi z dokumentacją projektową oraz kwestiami finansowymi.

W swoim wpisie Kaznowska podziękowała wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w ten etap projektu. Wśród nich znalazły się między innymi firma JSK Architekci, Zarząd Dróg Miejskich, Aktywna Warszawa, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Sportu.

Kolejnym ważnym terminem będzie 30 czerwca, kiedy planowane jest otwarcie ofert złożonych przez zainteresowane podmioty. Miasto zakłada również, że podpisanie umowy dotyczącej realizacji inwestycji powinno nastąpić jeszcze przed końcem roku.

Polonia może liczyć na ogromne wsparcie finansowe ze strony stolicy. Jak przekazano na profilu Kaznowskiej na Facebooku, w budżecie miasta zabezpieczono aż 1,4 miliarda złotych na budowę oraz późniejszą eksploatację nowego obiektu przy ulicy Konwiktorskiej 6.