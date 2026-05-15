GKS Tychy podjął kluczową decyzję. Klub postawił na ciągłość

14:16, 15. maja 2026
Luka Pawlik

GKS Tychy podjął pierwszą ważną decyzję przed nowym sezonem i postawił na kontynuację pracy z Rene Pomsem. Austriak pozostanie trenerem zespołu do 2027 roku, przekazał klub.

Rene Poms
fot. PressFocus

Rene Poms na dłużej w GKS-ie Tychy

GKS Tychy oficjalnie potwierdził przedłużenie kontraktu z Rene Pomsem. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej śląskiego klubu, austriacki szkoleniowiec podpisał nową umowę obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku i nadal będzie odpowiadał za budowę zespołu przed kolejnym sezonem.

Tyska ekipa zdecydowała się zaufać trenerowi mimo trudnych wyników osiągniętych po jego przyjściu do klubu. Poms objął stanowisko szkoleniowca Tyszan dokładnie 10 marca i od tamtego momentu poprowadził Trójkolorowych w ośmiu spotkaniach. Bilans drużyny pod jego wodzą to dwa zwycięstwa, jeden remis i pięć porażek.

Władze klubu podkreślają jednak, że szkoleniowiec przejął zespół w bardzo wymagającym momencie sezonu. Teraz jego głównym zadaniem będzie przygotowanie drużyny do rywalizacji w rozgrywkach Betclic 2. Ligi oraz budowa nowego projektu sportowego.

GKS liczy na stabilizację i spokojne przygotowanie zespołu do nowych wyzwań. Klub chce rozpocząć kolejny etap funkcjonowania drużyny właśnie pod wodzą austriackiego szkoleniowca, który ma otrzymać czas na wdrożenie swojej wizji i przeprowadzenie zmian kadrowych.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej GKS Tychy, w sztabie szkoleniowym pozostanie również Dino Skvorc. Chorwat nadal będzie pełnił rolę pierwszego asystenta Pomsa. Obaj trenerzy rozpoczęli pracę w klubie wspólnie na początku marca i teraz mają kontynuować współpracę także w kolejnej kampanii.

