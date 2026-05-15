Wisła Kraków interesuje się tym piłkarzem. Królewski potwierdził

Wisła Kraków rozpoczęła pracę nad transferami. Jarosław Królewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził nazwisko piłkarza, którym się interesują. Jest nim Oliwier Kwiatkowski z Polonii Bytom.

Wisła Kraków po czterech latach ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Przed tygodniem podopieczni Mariusza Jopa przypieczętowali awans, wygrywając u siebie z Chrobrym Głogów. Teraz przed nimi ważne zadanie, ponieważ muszą zbudować kadrę pierwszego zespołu na grę w wyższej lidze. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się nazwiska potencjalnych zawodników, którzy mogą dołączyć do klubu.

Jarosław Królewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zabrał głos w sprawie transferów. Właściciel przyznał, że rewolucji nie będzie. Kibice mogą spodziewać się ok. siedmiu nowych piłkarzy. Głównym celem ma być zwiększenie rywalizacji i poprawa jakości.

– Trudno mówić o ofensywie, ale planujemy około siedmiu transferów, koncentrujemy się na jakości, uzupełnieniu składu, zwiększeniu rywalizacji natomiast jesteśmy zadowoleni z tego rdzenia, który jest bardzo silny. Nazwisk nie zdradzę – mówił Jarosław Królewski w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Nic nie jest jeszcze przesądzone, ale Jarosław Królewski potwierdził, że w kręgu zainteresowań Wisły Kraków jest Oliwier Kwiatkowski. 21-latek gra obecnie w Polonii Bytom, z którą wiąże go kontrakt do czerwca 2028 roku. W tym sezonie wystąpił w 31 meczach, w których zdobył 11 goli i zaliczył 2 asysty.

– Jest temat, potwierdzam. Ale proszę pamiętać, że nie jest tak, że mamy tylko jednego zawodnika na pozycję, jest ich sporo, a na końcu uda się zrealizować część z nich. Tak jak w lejku sprzedażowym trzeba mieć 100 prospektów, żeby wyszło kilka. I tak samo jest tutaj – potwierdził.