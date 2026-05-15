Piłkarz Wisły Kraków podbije Ekstraklasę? „Jestem na to gotowy”

Wisła Kraków wywalczyła awans do Ekstraklasy, a dużą rolę w tym sezonie odegrał Kacper Duda. Pomocnik jest wielką nadzieją Białej Gwiazdy. Sam potwierdza, że nie obawia się poziomu Ekstraklasy.

Duda ma przed sobą wielką karierę? Najpierw Ekstraklasa

Wisła Kraków zapewniła już sobie pierwsze miejsce w lidze, a co za tym idzie – po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Drużyna Mariusza Jopa na przestrzeni całego sezonu była zdecydowanie najlepsza w stawce i po wielu niepowodzeniach wreszcie będzie mogła zagrać w elicie.

Dla zdecydowanej większości piłkarzy będzie to pierwsza styczność z Ekstraklasą. Kibiców z pewnością ciekawi weryfikacja na tym poziomie Angela Rodado, który w pierwszej lidze notował wybitne statystyki. Najbliższy rok będzie kluczowy również dla Kacpra Dudy, uważanego za największy talent w szeregach Białej Gwiazdy.

Jego olbrzymim entuzjastą jest Jarosław Królewski, który widzi w nim potencjał na przyszłego reprezentanta Polski. Jego zdaniem Duda stylem gry przypomina Piotra Zielińskiego, a w polskiej piłce takich zawodników jest jak na lekarstwo.

Jak do tematu podchodzi sam zainteresowany? Duda jest świadomy swojego potencjału, a także obecnych mankamentów. Wie, co musi poprawić, aby było o nim jeszcze głośniej.

– Na pewno nad intensywnością. Czuję, że kiedy wszystko jest dopięte – regeneracja, sen, przygotowanie – jestem w stanie grać bardzo intensywnie przez pełne 90 minut. Ale jeśli coś nie zagra, szybciej tracę siły. Nad tym chcę mocno pracować. Druga rzecz to liczby. Asysty zaczęły się pojawiać, ale chciałbym dokładać więcej bramek. Strzały z dystansu, decyzje pod polem karnym przeciwnika – tutaj widzę największe pole do rozwoju – analizował pomocnik Wisły Kraków. Jednocześnie potwierdził, że jest gotowy, aby spróbować swoich sił na poziomie Ekstraklasy.