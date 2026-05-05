Trzęsienie ziemi w krakowskiej piłce! Sensacyjne wieści dotyczące Wieczystej! [NASZ NEWS]

Sensacyjne wieści napłynęły do nas z Krakowa. Jak usłyszeliśmy nieoficjalnie zanosi się na gigantyczne zmiany w Wieczystej Kraków!

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Fenomen od kilku sezonów

Wieczysta Kraków od kilku sezonów przykuwała uwagę nie tylko krakowskich mediów. Klub dokonywał spektakularnych transferów i piął się coraz wyżej. Teraz klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia jest o krok od Ekstraklasy, ale…

Od kilkunastu dni z różnych źródeł docierały do nas wieści, że Kwiecień chce się z Wieczystej wycofać. O sprawie pisało wówczas wiele (sportowych) mediów. Później temat się nieco rozmył, ale dziś dotarły do nas nowe informacje. Wręcz szokujące!

Teraz… IV liga?

Jak usłyszeliśmy, odbyło się spotkanie z piłkarzami, na którym miały być przekazane zaskakujące (mimo wszystko) decyzje. Jedno ze źródeł informuje nas, że zawodnicy usłyszeli, że przyszły sezon klub zacznie w… IV lidze. Nawet w przypadku awansu do Ekstraklasy – jak słyszymy – Wieczysta ma odstąpić od występów w niej.

Zawodnicy mają mieć wybór: albo negocjują rozwiązanie umów, albo grają w czwartej lidze, a w tym drugim przypadku Wojciech Kwiecień wywiązuje się ze zobowiązań względem tych, którzy wciąż mają kontrakty z klubem. Wieczysta po tym sezonie miałaby nie liczyć już na dalszą współpracę z trenerem Kazimierzem Moskalem.

Czas na Wisłę?

Oczywiście, potwierdzenie tych informacji może mieć ogromne znaczenie dla Wisły Kraków, której kibicem jest wspomniany Kwiecień. Od dawna mówi się bowiem, że krakowski milioner ma dołączyć do klubu jako udziałowiec mniejszościowy. Tych przymiarek Kwietnia do Wisły było już wiele, ale sporo wskazuje na to, że nigdy nie było tego tak blisko jak właśnie teraz…