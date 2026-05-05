Raków chce kolejny polski talent! Piłkarz zaczynał tam, gdzie Arek Milik [NASZ NEWS]

Raków Częstochowa od pewnego czasu nieco zmienił politykę transferową. Klub już kilka razy sięgnął po polskie talenty i chce tę drogę kontynuować. Z naszych informacji wynika, że "Medaliki" mają na oku kolejnego zdolnego piłkarza.

Konkretni piłkarze, konkretne profile

Przez kilka sezonów Raków Częstochowa przyzwyczaił, że sięgał po piłkarzy gotowych, takich, którzy w Ekstraklasie mogli zrobić od razu różnicę. Wtedy wiek nie był najważniejszy, liczyło się tu i teraz. Ta polityka się opłaciła, bo częstochowski klub sięgnął zarówno po tytuł mistrzowski, jak i Puchar Polski.

Od pewnego czasu istotną gałęzią polityki transferowej klubu spod Jasnej Góry jest też jednak pozyskiwanie piłkarzy młodych, bardzo chętnie Polaków. Emanacją tego zwrotu jest na przykład sprowadzenie Ariela Mosóra czy Michaela Ameyawa. O tym jakich dokładnie piłkarzy szuka Raków (na przyszły sezon) już informowaliśmy na naszych łamach.

Teraz na radarze znalazł się Kwiatkowski

Klub nie zamierza zejść z tej drogi, stąd poszukiwania kolejnych polskich talentów. Z naszych informacji wynika, że Raków zainteresował się Oliwierem Kwiatkowskim.

To 21-letni ofensywny pomocnik Polonii Bytom, który w tym sezonie 1. ligi spisuje się bardzo dobrze. Miały się już nawet odbyć pierwsze rozmowy między klubami.

Kwiatkowski ma bardzo dobre statystyki w bieżących rozgrywkach. W 30 ligowych meczach strzelił 9 goli i zaliczył 2 asysty (do tego 3 występy i 2 trafienia w Pucharze Polski) i zdaniem wielu przyszły sezon może już spędzić na boiskach Ekstraklasy.

Polonia jest zabezpieczona

Oczywiście, pod warunkiem, że zainteresowany klub dogada się z Polonią, bo śląski klub kontroluje sytuację piłkarza w sensie kontraktowym. Bardzo pomogło w tym przedłużenie umowy urodzonego w Sosnowcu gracza. Doszło do tego w lutym tego roku.

Obecnie Kwiatkowski ma umowę z Polonią do lata 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Jest też reprezentantem Polski do lat 20. W tej kadrze rozegrał 4 mecze.

Kwiatkowski to wychowanek Rozwoju Katowice, a więc klubu, który wypuścił w świat Arkadiusza Milika.