Barcelona traci cierpliwość. Jeden szczegół robi różnicę

FC Barcelona coraz bardziej frustruje się postawą Alessandra Bastoniego. Klub z La Liga uważa, że obrońca powinien bardziej pomóc w negocjacjach. Wieści przekazał portal Sport.es.

Napięcie rośnie w Barcelonie. Transfer staje pod znakiem zapytania

FC Barcelona coraz bardziej analizuje sytuację Alessandra Bastoniego, który od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń klubu z Camp Nou. Według informacji hiszpańskiego serwisu Sport.es, wewnątrz Barcy rośnie frustracja związana z postawą zawodnika oraz jego otoczenia w kontekście potencjalnego transferu.

Według źródła, Barcelona uważa, że sam Bastoni nie robi wystarczająco dużo, aby ułatwić ewentualne negocjacje z Interem Mediolan. Katalończycy oczekują większej aktywności, która mogłaby pomóc w obniżeniu kwoty odstępnego, wynoszącej mniej więcej 60 milionów euro.

Reprezentant Włoch ma być coraz bardziej sfrustrowany sytuacją w klubie, gdzie nie jest pierwszym wyborem w defensywie. Bastoni miałby rozważać zmianę otoczenia, jeśli jego rola nie ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach.

Gigant ekipy z La Liga nie wyklucza natomiast, że w przypadku braku postępów w rozmowach może całkowicie wycofać się z transferu i skierować uwagę na inne cele defensywne dostępne na rynku. Według hiszpańskich mediów, sprawa Włocha może stać się jednym z kluczowych wątków letniego okna transferowego Barcelony.

Klub analizuje różne scenariusze i nie wyklucza zmian na pozycji środkowego obrońcy, jeśli negocjacje z świeżo upieczonym mistrzem Serie A nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Jak podkreśla portal Sport.es, sytuacja pozostaje dynamiczna i może zmieniać się w zależności od decyzji wszystkich stron.