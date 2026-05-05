Barcelona traci cierpliwość. Jeden szczegół robi różnicę

22:00, 5. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sport.es

FC Barcelona coraz bardziej frustruje się postawą Alessandra Bastoniego. Klub z La Liga uważa, że obrońca powinien bardziej pomóc w negocjacjach. Wieści przekazał portal Sport.es.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Napięcie rośnie w Barcelonie. Transfer staje pod znakiem zapytania

FC Barcelona coraz bardziej analizuje sytuację Alessandra Bastoniego, który od dłuższego czasu znajduje się na liście życzeń klubu z Camp Nou. Według informacji hiszpańskiego serwisu Sport.es, wewnątrz Barcy rośnie frustracja związana z postawą zawodnika oraz jego otoczenia w kontekście potencjalnego transferu.

Według źródła, Barcelona uważa, że sam Bastoni nie robi wystarczająco dużo, aby ułatwić ewentualne negocjacje z Interem Mediolan. Katalończycy oczekują większej aktywności, która mogłaby pomóc w obniżeniu kwoty odstępnego, wynoszącej mniej więcej 60 milionów euro.

Reprezentant Włoch ma być coraz bardziej sfrustrowany sytuacją w klubie, gdzie nie jest pierwszym wyborem w defensywie. Bastoni miałby rozważać zmianę otoczenia, jeśli jego rola nie ulegnie poprawie w najbliższych miesiącach.

Gigant ekipy z La Liga nie wyklucza natomiast, że w przypadku braku postępów w rozmowach może całkowicie wycofać się z transferu i skierować uwagę na inne cele defensywne dostępne na rynku. Według hiszpańskich mediów, sprawa Włocha może stać się jednym z kluczowych wątków letniego okna transferowego Barcelony.

Klub analizuje różne scenariusze i nie wyklucza zmian na pozycji środkowego obrońcy, jeśli negocjacje z świeżo upieczonym mistrzem Serie A nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Jak podkreśla portal Sport.es, sytuacja pozostaje dynamiczna i może zmieniać się w zależności od decyzji wszystkich stron.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości