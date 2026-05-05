Robert Lewandowski nadal jest na ich radarze. „Walczą o niego”

Robert Lewandowski nadal znajduje się na liście życzeń Chicago Fire, choć ostatnio media informowały inaczej. Janusz Michalik w rozmowie "WP Sportowe Fakty" przekazał jednak konkretne słowa po rozmowie z trenerem tego zespołu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nadal na celowniku Chicago Fire

Robert Lewandowski i sprawa jego przyszłości w FC Barcelonie to jeden z najważniejszych tematów ostatnich tygodni. Tak najpewniej będzie i w kolejnych, aż do ostatecznego wyjaśnienia sprawy Polaka. Wraz z końcem czerwca wygasa bowiem jego kontrakt z Dumą Katalonii, ale najpewniej wcześniej poznamy decyzję: czy zostanie on przedłużony, czy jednak napastnik poszuka nowego pracodawcy.

W tym kontekście na rynku w ostatnim czasie pojawiło się wiele potencjalnie zainteresowanych klubów. Poważne rozmowy miał zacząć Juventus, a w gotowości pozostawać Arabia Saudyjska. Jak przekonuje jednak Janusz Michalik, ekspert od amerykańskiej MLS, w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”, nadal zainteresowane Robertem Lewandowskim jest Chicago Fire.

– Chicago Fire nadal o niego walczy. To jest pewne. Rozmawiałem niedawno z trenerem Chicago Fire, Greggiem Berhalterem, bo się znamy, i usłyszałem, że absolutnie nie odłożyli tematu na bok – przekazał dziennikarz w rozmowie z „WP”. Wcześniej pojawiały się wieści, że zainteresowanie osłabło.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach FC Barcelony Polak na koncie ma blisko 190 występów i 120 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 8 milionów euro.

Zobacz także: Mbappe postawił Realowi ultimatum. „On musi odejść, jeśli mam zostać”



