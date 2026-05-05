Królewski przemówił. Tak ma wyglądać przyszłość Wisły

Wisła Kraków szykuje się do letniego okna transferowego bez rewolucji kadrowej. Jarosław Królewski zapowiedział przemyślane ruchy i ewolucję zespołu w rozmowie z WP SportoweFakty.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków wybiera inną drogę. Kluczowe decyzje przed klubem

Wisła Kraków nie planuje gwałtownych zmian w składzie przed kolejnym sezonem. Jak podkreślił Jarosław Królewski w rozmowie cytowanej przez WP SportoweFakty, klub zamierza postawić na stopniową przebudowę zespołu, a nie radykalną rewolucję.

Prezes klubu z Betclic 1.Ligi zaznaczył, że kluczowe decyzje zapadną dopiero po zakończeniu sezonu, kiedy sztab będzie mógł dokładnie przeanalizować sytuację kadrową. Jak wskazał, podejście do transferów ma być oparte na chłodnej kalkulacji, danych oraz długofalowej strategii.

– Nie będzie rewolucji – będzie zdecydowanie ewolucja drużyny poprzez solidne wzmocnienia. Usiądziemy nad tym wszystkim na spokojnie po ostatnim meczu. Teraz mamy już większe możliwości na rynku transferowym, bo jesteśmy bardzo blisko, by potencjalnym nowym zawodnikom już oferować grę w drużynie występującej w Ekstraklasie – rzekł Królewski w rozmowie z Justyną Krupą.

– Są zawodnicy, którzy mają lepsze i gorsze okresy i trzeba patrzeć na to trochę szerzej. Dlatego podkreślam: ewolucja. Wszystko trzeba mieć przemyślane, oparte o liczby i o intelekt – zaznaczył szef klubu z Krakowa.

Tymczasem już w najbliższy piątek Wisła może zapewnić sobie awans doi elity na dwie kolejki przed końcem sezonu. Krakowianie w roli gospodarza zmierzą się z Chrobrym Głogów. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00.