Kutwa mógł opuścić Wisłę Kraków. Ten klub chciał go zimą

16:03, 5. maja 2026
Wojciech Mazurek
Mariusz Kutwa niedawno wrócił do pierwszego składu. W rozmowie z kanałem Meczyki.pl ujawnił, że zimą mógł odejść z Wisły Kraków. Piłkarzem interesował się GKS Tychy.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Kutwa

Kutwa mógł zamienić Wisłę Kraków na GKS Tychy, ale odmówił

Wisła Kraków w najbliższy piątek może przypieczętować awans do PKO BP Ekstraklasy. Wystarczy, że przynajmniej zremisują przed własną publicznością z Chrobrym Głogów. W wyjściowej jedenastce na to spotkanie może pojawić się Mariusz Kutwa, który ostatnio odzyskał zaufanie trenera. 22-latek od starcia z Polonią Bytom regularnie wybiega w pierwszym składzie.

Kutwa na kanale Meczyki.pl podzielił się z kibicami informacją, że zimą był bliski odejścia z klubu. Okazuje się, że obrońca mógł przenieść się do GKS-u Tychy. Ostatecznie zdecydował się zostać w Wiśle, co finalnie mu się opłaciło.

To było na ostatniej prostej, ale podjęliśmy decyzję, że zostanę w Wiśle. To się opłaciło. Dostałem szansę, wykorzystuję ją i pomagam drużynie w osiągnięciu celu. Obecnie nie chcę zmieniać klubu. Zależy, jak to będzie wyglądało ze strony Wisły, ale chcę zostać w Krakowie. Bardzo dobrze się tu czuję – mówił Mariusz Kutwa na kanale Meczyki.pl.

W tym sezonie Kutwa ma na swoim koncie tylko 12 meczów w Betclic 1. Lidze. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył asystę. W dorosłej drużynie debiutował w kampanii 2023/2024. Kontrakt ma ważny do połowy 2027 roku. Jesienią tamtego roku zagrał także w trzech meczach reprezentacji Polski do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

