Iskrzy w Realu Madryt. Mbappe na ustach wszystkich

20:51, 5. maja 2026
Źródło:  The Athletic

Real Madryt mierzy się z napięciami wewnątrz zespołu. Media ujawniają kulisy spięcia z udziałem Kyliana Mbappe, do którego miało dojść podczas jednego z treningów.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w ogniu uwagi

Real Madryt znalazł się w centrum medialnych doniesień po tym, jak „The Athletic” ujawniło szczegóły incydentu z udziałem Kylian Mbappe. Według źródła francuski napastnik miał wdać się w konflikt z jednym z członków sztabu szkoleniowego podczas zajęć treningowych.

Do sytuacji miało dojść w trakcie gry wewnętrznej, kiedy pracownik sztabu zasygnalizował spalonego. Reakcja piłkarza miała być bardzo emocjonalna, jak podaje źródło. Mbappe zwrócił się do członka sztabu w sposób „wściekły i obraźliwy”, co wywołało poruszenie w otoczeniu drużyny.

Incydent wpisuje się w szerszy kontekst napięć wokół zawodnika, który w ostatnim czasie znajduje się pod dużą presją, zarówno sportową, jak i medialną. Każde tego typu zdarzenie jest szeroko komentowane, szczególnie w przypadku jednego z największych klubów świata.

Mimo kontrowersji poza boiskiem, Mbappe pozostaje kluczową postacią giganta La Liga. W obecnym sezonie rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając aż 41 bramek i notując sześć asyst. Jego skuteczność nie pozostawia wątpliwości co do wartości sportowej.

Aktualny kontrakt Francuza z Realem obowiązuje do lata 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 200 milionów euro. To czyni go jednym z najdroższych i najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie.

