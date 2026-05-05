Barcelona z nadzieją patrzy w przyszłość. Ważny sygnał

Lamine Yamal wrócił do treningów
FC Barcelona może odetchnąć z ulgą po najnowszych informacjach dotyczących jednego ze swoich największych talentów. Lamine Yamal wrócił do treningów na boisku po urazie i stopniowo przechodzi kolejne etapy rehabilitacji. Informację tę przekazał w mediach społecznościowych na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano, dobrze znany z doniesień transferowych i zdrowotnych dotyczących piłkarzy.
18-letni skrzydłowy, który reprezentuje zarówno Barcelonę, jak i reprezentację Hiszpanii, zakończył już wstępny etap rehabilitacji prowadzony na siłowni. Obecnie pracuje indywidualnie na murawie, co oznacza wyraźny postęp w procesie powrotu do pełnej sprawności po kontuzji.
Uraz, którego doznał 22 kwietnia, był częściowym naderwaniem mięśnia w lewej nodze i wykluczył go z gry na pewien czas. Mimo powagi sytuacji, tempo rehabilitacji jest oceniane pozytywnie, a sztab medyczny nie wyklucza szybkiego powrotu zawodnika do pełnych obciążeń treningowych.
Według wieści Romano, celem Lamine Yamala jest pełna gotowość na zbliżające się mistrzostwa świata. Turniej zaplanowany na ten rok odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie w terminie od 11 czerwca do 19 lipca.
Dla klubu z Camp Nou to bardzo dobra wiadomość, ponieważ młody skrzydłowy w obecnym sezonie odegrał już istotną rolę w zespole. Jak na razie w 45 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 24 bramki i zanotował 18 asyst, stając się jednym z kluczowych zawodników ofensywnych.