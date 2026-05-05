Barcelona z nadzieją patrzy w przyszłość. Ważny sygnał

FC Barcelona otrzymała pozytywne wieści dotyczące stanu zdrowia Lamine Yamala. Piłkarz wrócił już do treningów na boisku po kontuzji i przyspiesza powrót do pełnej sprawności.

FC Barcelona może odetchnąć z ulgą po najnowszych informacjach dotyczących jednego ze swoich największych talentów. Lamine Yamal wrócił do treningów na boisku po urazie i stopniowo przechodzi kolejne etapy rehabilitacji. Informację tę przekazał w mediach społecznościowych na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano, dobrze znany z doniesień transferowych i zdrowotnych dotyczących piłkarzy.

18-letni skrzydłowy, który reprezentuje zarówno Barcelonę, jak i reprezentację Hiszpanii, zakończył już wstępny etap rehabilitacji prowadzony na siłowni. Obecnie pracuje indywidualnie na murawie, co oznacza wyraźny postęp w procesie powrotu do pełnej sprawności po kontuzji.

Uraz, którego doznał 22 kwietnia, był częściowym naderwaniem mięśnia w lewej nodze i wykluczył go z gry na pewien czas. Mimo powagi sytuacji, tempo rehabilitacji jest oceniane pozytywnie, a sztab medyczny nie wyklucza szybkiego powrotu zawodnika do pełnych obciążeń treningowych.

🚨🚴🏾‍♂️ Lamine Yamal begins training on grass and working in the gym.



He’s expected to be ready for World Cup. pic.twitter.com/CyOqC2scZJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Według wieści Romano, celem Lamine Yamala jest pełna gotowość na zbliżające się mistrzostwa świata. Turniej zaplanowany na ten rok odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie w terminie od 11 czerwca do 19 lipca.

Dla klubu z Camp Nou to bardzo dobra wiadomość, ponieważ młody skrzydłowy w obecnym sezonie odegrał już istotną rolę w zespole. Jak na razie w 45 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył 24 bramki i zanotował 18 asyst, stając się jednym z kluczowych zawodników ofensywnych.