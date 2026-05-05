Simeone poprosił Atletico Madryt o transfer gwiazdy Barcelony

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt wyznacza Raphinhę z Barcelony jako cel transferowy

Atletico Madryt w tym sezonie lepiej radzi sobie w Lidze Mistrzów niż w rozgrywkach La Liga. Na ten moment zajmują 4. miejsce w tabeli, więc o awans do przyszłorocznej edycji elitarnych rozgrywek mogą być spokojni. Natomiast w klubie spodziewano się więcej, a konkretnie większej walki o mistrzostwo Hiszpanii. W związku z tym latem drużyna Los Colchoneros ma dokonać poważnych wzmocnień.

Niewykluczone, że do Madrytu przeniesie się jeden z piłkarzy FC Barcelony. Do tej pory panowało przekonanie, że Madrytczycy będą próbowali wyciągnąć Ferrana Torresa. Natomiast według serwisu El Nacional plany transferowe uległy zmianie.

Diego Simeone poprosił Atletico o transfer gwiazdy Barcelony. Argentyńczyk miał poinformował władze klubu, żeby spróbowały ściągnąć Raphinhę. Nie jest tajemnicą, że szkoleniowiec klubu z Madrytu jest wielkim fanem brazylijskiego piłkarza. Ostatnio na konferencji prasowej mówił o nim w samych superlatywach. „Nie wiem, jak to możliwe, że Raphinha nie zdobył Złotej Piłki” – mówił Simeone, cytowany przez Movistar.

Trudno sobie wyobrazić, żeby Raphinha opuścił Barcelonę na rzecz Atletico Madryt. Gdyby miał gdzieś odejść, to prędzej do innej ligi w Europie lub Arabii Saudyjskiej. Mundo Deportivo pisało ostatnio o lukratwynej ofercie kontraktu dla 29-letniego piłkarza.

Raphinha ma na swoim koncie w tym sezonie 19 bramek i 8 asyst w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach.