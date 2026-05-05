Polonia Bytom w centrum uwagi. Decyzje jeszcze nie zapadły

Polonia Bytom zareagowała na doniesienia wokół Łukasza Tomczyka po jego rozstaniu z Rakowem Częstochowa. Dyrektor klubu jasno wskazał, jakie jest obecne podejście do trenera.

Głos z Bytomia. Padły ważne słowa o przyszłości trenera

Polonia Bytom jest w centrum medialnych spekulacji dotyczących możliwego powrotu Łukasza Tomczyka do klubu. Do sprawy odniósł się dyrektor sportowy Tomasz Stefankiewicz, który w rozmowie z magazynem Betclic 1. Liga w TVP Sport podkreślił, że na ten moment najważniejsze jest wsparcie dla szkoleniowca.

– Czy wyobrażam sobie jego powrót do Bytomia w roli trenera Polonii? Na ten moment jestem przekonany, że Łukasz najbardziej potrzebuje wsparcia ze strony ludzi związanych z piłką nożną. Pozostajemy w stałym kontakcie – mówił przedstawiciel Niebiesko-czerwonych.

Dyrektor podkreślił, że stara się wspierać szkoleniowca w jego dalszej drodze trenerskiej. – Z mojej strony Łukasz otrzymał bardzo duże wsparcie. Wyraziłem również dezaprobatę wobec decyzji podjętych w Częstochowie, choć to oczywiście leży w gestii osób zarządzających Rakowem – zaznaczył Stefankiewicz.

Dyrektor sportowy klubu z Bytomia zaznaczył także, że na ten moment nie są prowadzone konkretne działania mające na celu sprowadzenie Tomczyka do Bytomia. – Nie mówię, że nie będziemy próbowali go przekonać w przyszłości, ale to nie jest temat na teraz. Łukasz doskonale wie, że drzwi są u nas otwarte – podsumował Stefankiewicz.

Tymczasem śląska drużyna wciąż liczy się w grze o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek wieczorem Polonia z Bytomia pokonała Polonię z Warszawy (3:2). Tymczasem w najbliższy weekend Niebiesko-czerwoni zmierzą się w roli gościa ze Zniczem Pruszków.