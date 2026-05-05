Polonia Bytom w centrum uwagi. Decyzje jeszcze nie zapadły

21:16, 5. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Polonia Bytom zareagowała na doniesienia wokół Łukasza Tomczyka po jego rozstaniu z Rakowem Częstochowa. Dyrektor klubu jasno wskazał, jakie jest obecne podejście do trenera.

Łukasz Tomczyk
Obserwuj nas w
fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Głos z Bytomia. Padły ważne słowa o przyszłości trenera

Polonia Bytom jest w centrum medialnych spekulacji dotyczących możliwego powrotu Łukasza Tomczyka do klubu. Do sprawy odniósł się dyrektor sportowy Tomasz Stefankiewicz, który w rozmowie z magazynem Betclic 1. Liga w TVP Sport podkreślił, że na ten moment najważniejsze jest wsparcie dla szkoleniowca.

– Czy wyobrażam sobie jego powrót do Bytomia w roli trenera Polonii? Na ten moment jestem przekonany, że Łukasz najbardziej potrzebuje wsparcia ze strony ludzi związanych z piłką nożną. Pozostajemy w stałym kontakcie – mówił przedstawiciel Niebiesko-czerwonych.

Dyrektor podkreślił, że stara się wspierać szkoleniowca w jego dalszej drodze trenerskiej. – Z mojej strony Łukasz otrzymał bardzo duże wsparcie. Wyraziłem również dezaprobatę wobec decyzji podjętych w Częstochowie, choć to oczywiście leży w gestii osób zarządzających Rakowem – zaznaczył Stefankiewicz.

Dyrektor sportowy klubu z Bytomia zaznaczył także, że na ten moment nie są prowadzone konkretne działania mające na celu sprowadzenie Tomczyka do Bytomia. – Nie mówię, że nie będziemy próbowali go przekonać w przyszłości, ale to nie jest temat na teraz. Łukasz doskonale wie, że drzwi są u nas otwarte – podsumował Stefankiewicz.

Tymczasem śląska drużyna wciąż liczy się w grze o baraże o awans do PKO BP Ekstraklasy. W poniedziałek wieczorem Polonia z Bytomia pokonała Polonię z Warszawy (3:2). Tymczasem w najbliższy weekend Niebiesko-czerwoni zmierzą się w roli gościa ze Zniczem Pruszków.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości