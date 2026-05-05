Gwiazdor chce grać tylko z Yamalem. Poprosił o przerwanie innych negocjacji

Alessandro Bastoni przekazał już swoim agentom, że tego lata ma zamiar dołączyć tylko do Barcelony. Wszystkie inne opcje są dla niego nieatrakcyjne, o czym donosi "El Nacional".

fot. David Ramirez / Alamy

Bastoni myśli tylko o grze dla Barcelony

Barcelona tego lata będzie musiał przeprowadzić kilka ruchów na rynku transferowym. Właściwie nikt nie ma już wątpliwości, że Duma Katalonii zostanie nowym mistrzem Hiszpanii. To naturalnie spory sukces, szczególnie, że mówimy o obronie tytułu, ale jednocześnie w nowych rozgrywkach fani mają nadzieję na więcej. Szczególnym celem znów pozostaje Liga Mistrzów.

Aby to się jednak udało zrealizować, konieczne są wzmocnienia. W ostatnim czasie wiele mówiło się o możliwym zainteresowaniu różnymi zawodnikami ze strony Barcelony. Mowa zarówno o pozycjach defensywnych, jak i ofensywnych. W kontekście tych pierwszych padało przede wszystkim nazwisko Alessandro Bastoniego. Barcelona od dłuższego czasu negocjuje z Interem w jego sprawie, ale postępów nie za bardzo widać. To głównie ze względów finansowych. Włosi mają oczekiwać aż 70 milionów euro.

Niemniej sam Alessandro Bastoni jest zdeterminowany na grę w Barcelonie. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional” defensor Interu zapowiedział już, że odrzuca wszystkie inne oferty i interesuje go jedynie gra w Dumie Katalonii. Jednym z kluczowych aspektów ma być obecność w zespole takich graczy jak Lamine Yamal czy Pedri.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 27-latka aktualnie na 70 milionów euro. Jego obecny kontrakt w Interze wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

