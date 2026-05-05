Widzew otrzymał wsparcie z zewnątrz. Królewski zabrał głos

18:56, 5. maja 2026
Luka Pawlik
Widzew Łódź otrzymał publiczne wsparcie od Jarosława Królewskiego. Szef Wisły Kraków w emocjonalnym wpisie podkreślił jedność wokół klubu mimo trudniejszego momentu.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski z ważnymi słowami. Apel w sprawie Widzewa

Widzew Łódź znalazł się w centrum pozytywnego przekazu płynącego ze środowiska piłkarskiego. Jarosław Królewski opublikował na swoim profilu w serwisie X słowa wsparcia skierowane do klubu i jego właściciela, Roberta Dobrzyckiego. Podkreślił jednocześnie znaczenie jedności w trudniejszych momentach sezonu.

W swoim wpisie, zamieszczonym na platformie X, prezes i właściciel Wisły Kraków odniósł się do sytuacji łódzkiej ekipy. Zdecydowanie wsparł środowisko Widzewa. Zaznaczył, że obecne problemy mają charakter przejściowy i organizacyjny, a klub posiada potencjał, by sobie z nimi poradzić.

Królewski zwrócił uwagę na rolę ludzi tworzących klub i zaapelował o szacunek wobec osób zaangażowanych w jego rozwój. W szczególności odniósł się do Dobrzyckiego, podkreślając jego determinację i duże zaangażowanie w budowę projektu sportowego w Łodzi.

„Absolutne słowa wsparcia dla Pana Roberta Dobrzyckiego i społeczności Widzewa Łódź. To przejściowe, konfiguracyjne wyzwanie z którym sobie poradzicie” – przekonywał szef klubu z Krakowa na X.

„Szanujcie swoich ludzi Widzewiacy. Ten Pan to jeden z Was – mówię, to jako prezes/właściciel o dużo (jeszcze chwile) mniejszych możliwościach finansowych niż Pan Robert – widząc jak bardzo jest zaangażowany” – zaznaczył Królewski.

„Na pełnej K u siebie w domu i utrzymujecie się bez problemu (nawet według AI) w ESA” – zakończył prezes Wisły.

Całość przekazu, opublikowanego na profilu prezesa klubu z Krakowa na X, została odebrana jako gest solidarności w polskim środowisku piłkarskim. Jednocześnie coraz częściej podkreśla się znaczenie współpracy i stabilności w budowie silnych klubów.

