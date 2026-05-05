Wisła Kraków otrzymała kilka milionów. Ważna decyzja

Wisła Kraków została dofinansowana kwotą kilku milionów złotych przez Jarosława Królewskiego. To oznacza, że nie ma presji nowego inwestora, o czym działacz sam powiedział w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Jarosław Królewski dofinansował Wisłę Kraków

Wisła Kraków pewnie zmierza w kierunku PKO Ekstraklasy. Nikt nie może mieć już wątpliwości, że drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa jest więcej niż jedną nogą w elicie. Obecnie ich przewaga nad drugim Śląskiem Wrocław to pięć punktów, a to oznacza, że w każdej kolejce może dojść do oficjalnego przypieczętowania awansu.

W najwyższej klasie rozgrywkowej zadanie nie będzie jednak łatwe. Poziom ligi wzrasta, a Biała Gwiazda będzie musiała szybko się dostawać. Do tego konieczne są finanse i solidne środki na transfery. Jak przekazał Jarosław Królewski, Wisła Kraków w ostatnich dniach została przez niego dofinansowana. To oznacza, że głośny w ostatnim czasie temat nowego inwestora może zostać odsunięty w czasie.

– Wisła Kraków została dofinansowana przeze mnie w ostatnich dniach na kilka milionów złotych. Nie mamy więc „ciśnienia”, byśmy na już musieli decydować, że jakikolwiek inwestor musi się natychmiast w Wiśle pojawić – powiedział Jarosław Królewski, prezes i właściciel Białej Gwiazdy w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

– To dofinansowanie pozwala nam mieć trochę więcej komfortu w działaniach. Forma jest taka jak zawsze – robimy to zawsze poprzez pożyczkę, którą potem umarzam – dodał.

